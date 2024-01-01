武漢雕塑添丁「一家三口」變「五口」　專家：宣傳三孩政策

2023年1月，內地公布人口數據顯示，中國60年來首次出現人口負增長。為鼓勵生育，內地政策從計劃生育到開放「二孩」、「三孩」，社會風氣也轉變為鼓勵多生多育。就連公共景觀雕塑，都由「一家三口」變為「一家五口」，潛移默化鼓勵生孩子。



據《長江日報》報道，武漢漢口江灘公園露天劇場附近的的一座標誌性雕塑，由「一孩變三孩」。雕塑背景造型是個圓環，圓環前面有五個人，其中兩個成年人、三個小孩。雕塑的場景看起來像是一家五口，父母帶著孩子出來玩耍，最右邊的孩子還帶著滑板車。

一位在附近擺攤的市民介紹，這個雕塑原來是「一家三口」，已經存在數年。先前是一對父母牽著一個孩子在玩耍，年末時「一家三口」變成了「一家五口」。對比2020年6月的照片，「一家三口」到「一家五口」，最大的區別在於增加了兩個小孩。

過去該雕塑為「一家三口」。（長江日報）

關於該雕塑的變化，雕塑作者國家一級美術師郭雪表示，「一家三口」的雕塑名為《美好未來》，是個情境雕塑，創作於2017年。他介紹，設計的初衷是希望以一個家庭來反映生活的美好，造型有「花好月圓」的寓意。

這次雕塑「升級」是經過多方考慮，特別是從視覺效果考慮，後在作品女性人物左側增加了兩個孩子的形象。郭雪解釋，雕塑創意源自武漢江灘標誌，綠色圓環之中大江與城市共生共榮，快樂的一家正奔向未來。

而華中科技大學人口與政策研究所所長石人炳教授認為，江灘雕塑「一孩變三孩」的出發點是為了宣傳三孩政策，在國家政策改變之後，對相關的宣傳形式和內容進行調整是正常的。