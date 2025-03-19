上海黃浦區禁向8歲以下兒童賣二次元產品　網民：喜羊羊都算？

上海市黃浦區市場監管局近日發布《黃浦區二次元衍生商品和服務經營合規指引》，為了保護未成年人身心健康，規定商家線上線下，都禁止販售二次元周邊給8歲以下（含）的兒童，以避免暴力、恐怖、色情等不良內容接觸到兒童。



但相關法規引起內地網民熱議，有網民質疑「喜羊羊、熊出沒和汪汪隊」也不能買，亦有不少網民支持稱要保護未成年的身心健康。



《熊出沒·重返地球》劇照。（微博）

據了解，該《指引》指出，經營者向「8歲以上未成年人」銷售時，應以線上或線下等方式，確認已取得相關監護人的同意，且應確保商品及服務內容，符合未成年人保護要求，保護未成年人身心健康，避免涉及暴力、恐怖、色情等不良內容。

《指引》指出，租賃場地提供商品或服務的經營者，應以顯著方式標明其真實名稱和標記。場地出租方在活動前，應嚴格審核主辦單位資質，活動期間應監督主辦單位運作。

值得關注的是，因為具體規範仍不明顯，官方未說明所謂的「二次元」是否單指手遊角色？或是包含卡通動畫類等，因此許多網民詢問，是否「喜羊羊、熊出沒和汪汪隊」等卡通角色也涵蓋在內？官方則未有明確答覆。

一系列新近上映的香港或中外電影，於10月1日購票反應均未如「全港戲院日」熱烈，惟合家歡動畫電影《汪汪隊立大功：超班大電影》在個別深受家庭消費者歡迎的商場戲院中，出現「滿場紅」的盛況。（《汪汪隊立大功：超班大電影》電影劇照）

黃浦區企業代表表示，《指引》以清晰的框架和務實的條款，為企業提供了可操作的解決方案，能夠幫助企業分清責任邊界、規避經營風險，有利於推動市場從野蠻生長向有序繁榮邁進。

網民點睇：

那麼如何判定8歲呢？ 8歲和9歲小孩的外表差距有多少呢？如果店家主觀判斷認為9歲小孩的年齡可能低於8歲，不同意賣賣給小孩，是否侵害了9歲小孩的正常權益呢？

8歲以下基本上不都是父母買的麼，別想太多了。這種執行沒問題的，主要還是讓年紀過小的未成年少一點自主購物的管道而已。

這個支持～8歲以下還是太小了，需要有家長正確引導。

