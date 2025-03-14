拼中國市佔率？特斯拉Tesla擬上海產更小型Model Y　料成本降20%

根據英國路透社和中國傳媒36氪，特斯拉（Tesla）計劃在上海生產一款更小型的Model Y，以應對在中國市場的競爭並捍衛市佔率。這款新車型的預計成本將低於現有版本至少20%，標誌着特斯拉在持續變化的電動車市場中積極調整策略。



路透社引述消息指，這款新車的內部代號為「E41」，預計成本將比2024年底推出的煥新Model Y低至少20%。目前，特斯拉的上海工廠將進行改造，以支持這款新的低成本車型。

這款車型的生產預定於2026年開始，主要銷售於中國市場，同時也計劃在歐洲和北美市場銷售。特斯拉行政總裁馬斯克在今年早些時候提到，將在上半年推出低成本車型，但並未詳細說明具體成本、價格及規格等資訊。

Model Y在2023年和2024年是中國市場上最暢銷的車型，目前正在面臨愈來愈多的競爭，特別是像小米等公司推出的新電動SUV將成為其強勁競爭對手。過去一年中，特斯拉在中國市場的市佔率有所下降，從2023年的11.7%降至10.4%。