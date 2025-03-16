上海七旬翁開法拉利撞人稱踩錯油門剎車　CCTV還原真相終獲刑9年

2023年，75歲的馬某在上海駕駛法拉利時情緒失控，倒車撞傷兩名物業人員，他事後聲稱自己在慌亂中踩錯剎車和油門，導致車輛失控。

然而，檢察官翻查閉路電視紀錄時，發現馬某在倒車時多次停頓、啟動，剎車燈長亮，且車輪快速轉動。經鑑定，馬某在倒車、停頓時處於油門和剎車同踩的非正常駕駛狀態。今年2月，法院以故意傷害罪判處馬某入監9年。



《新民晚報》報道，2023年3月，75歲的馬某駕駛法拉利到住處的二樓停車場。馬某想將車輛停在緊鄰物業辦公室的20號車位，但兩名物業工作人員表示，該車位是物業專用，建議其另找其他車位。

然而，馬某執意倒車想停在該車位，他不僅在倒車時撞倒一名物業人員，還將站在車後方的另一名物業人員張某撞至牆壁，造成張某骨盆不穩定性骨折、後尿道破裂、失血性休克（中度）等，搶救時輸血逾9000毫升，相當於全身換血2次。綜合評定為重傷二級、五處殘疾（最嚴重的一處六級傷殘）。

馬某倒車撞傷兩名物業人員。（影片截圖）

馬某倒車撞傷兩名物業人員。（影片截圖）

面對公安機關提問，馬某堅稱自己年歲已大，在慌亂中踩錯剎車和油門，失誤操控車輛才撞傷人。

2024年3月，公安機關以過失致人重傷罪將該案移送至長寧區檢察院。接手案件後，檢察官積極組織賠償調解，馬某卻不願履行達成的賠償協議。同時，檢察官翻查閉路電視時，發現馬某在倒車時幾乎未打方向盤，在撞人後則神情自若，也不曾報警或致電120求助。

經反覆比對閉路電視，檢察官終於發現，馬某在倒車時，車輛連續多次停頓、多次啟動，剎車燈長亮，車輪快速轉動。證人和被害人也表示，曾聽到涉案車輛發出巨大轟鳴聲。由此可見，案發時馬某駕駛的車輛，與車輛正常倒車與剎車時的狀態不一致。

張某被車撞至牆壁。（影片截圖）

馬某撞人後神情自若，不曾報警或致電120求助。（影片截圖）

檢察官隨後又駕駛涉案車輛做了現場模擬，實驗結果證實，涉案車輛有倒車影像及倒車雷達，案發時馬某能從倒車影像中清晰地看到車後的情況。同時踩油門及剎車時，涉案車輛才會發出轟鳴聲且剎車燈常亮。實驗證明，馬某車輛在倒車、停頓時處於油門和剎車同踩的非正常駕駛狀態。

此外，馬某在倒車時幾乎未有控制軚盤，作為一個擁有駕駛年齡28年的司機，一定知道直倒車不可能倒入車位，如此倒車一定會撞到旁人和牆壁，屬於直接故意犯罪。

檢察官還發現，馬某接受訊問時，其情緒激動、容易發怒。經鑑定，馬某患有焦慮障礙，但屬於完全刑事責任能力人，具有受審能力。

經查，檢察院發現，事發當日，馬某因物業將其電瓶車充電線拔除，於是向物業交涉，停車時又遭物業人員阻攔，於是駕車發出巨大轟鳴聲，警告車後的物業人員讓其離開，但物業人員並未理睬，最終馬某情緒失控倒車撞人，屬於激情犯罪。

馬某欲將車輛停在緊鄰物業辦公室的車位，但兩名物業工作人員表示，該車位是物業專用，建議其另找其他車位。（影片截圖）

長寧區檢察院經審查後認為，馬某在明知車後有人的情況下，仍繼續駕駛車輛倒車，並在倒車過程中實施猛踩油門等行為，故意傷害他人身體致人重傷，應當以故意傷害罪追究其刑事責任。該院立即對其決定逮捕，並以故意傷害罪起訴至法院。

《刑法》第二百三十四條規定，故意傷害他人身體的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制。犯前款罪，致人重傷的，處3年以上10年以下有期徒刑；致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑。

2025年2月，經該院提起公訴，法院採納檢察機關的公訴意見和量刑建議，以故意傷害罪判處馬某有期徒刑9年，一審判決已生效。