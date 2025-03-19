中國六代機殲-36第二次試飛影片瘋傳　3引擎全啟或測最高飛行速度

中國第六代隱型戰鬥機「殲-36」（非正式代號）傳在3月17日在成都試飛，社交媒體流傳著最新試飛照片和影片。在此次試飛中，還罕見看到這款六代機3台引擎同時開啟後燃起器，代表可能已經在開始測試最高飛行速度等航速指標。



中國第六代隱型戰鬥機「殲-36」（非正式代號）傳在3月17日試飛，社交媒體流傳著最新試飛照片和影片。（影片截圖）

中國第六代隱型戰鬥機「殲-36」（非正式代號）傳在3月17日試飛，社交媒體流傳著最新試飛照片和影片。（影片截圖）

美國軍事媒體「戰區」（The War Zone）報道指，這是繼2024年12月26日，這種新型戰鬥機首次試飛之後的第2次公開亮相。

報道指，這次亮相最顯著的特徵是證實了該機的「三發布局」。其中一張照片顯示，該機的三台引擎同時開啟後燃起器，「這是一個令人印象深刻的獨特場景，因為這款新型戰鬥機的三發布局，在傳統意義上的戰術噴氣式飛機中是非常奇特的。」

另一個細節是最新出現的側面照，可以更好地觀察到該機獨特的背部進氣口和座艙蓋，這也是它的獨特設計。從照片上看，該機的座艙蓋、前機身的頂部線條非常融合，因此「這架飛機採用並列機組座位的可能性仍然很大，特別是考慮到它機頭部分非常寬。」

同時，相關流傳照片還清楚展示了「殲-36」的背部進氣口採用無附面層隔道超音速進氣道（DSI）設計，可以看到突出的進氣道鼓包結構。