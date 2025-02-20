中國殲-36提前3年現身　美軍專家：或成美國｢下世代空優｣最大對手

解放軍疑似進行第六代戰機殲-36的第二次試飛，社群媒體熱議不斷。《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）2月19日報道，縱然北京官方尚未證實此次試飛，但一張新流出的照片在內地社群平台微博上首次曝光，照片附帶簡短文字：「中國殲-36完成第二次試飛。」



網上盛傳的中國第6代戰機殲-36照。（微博）

報道介紹，去年12月26日，殲-36在四川成都首度試飛時，其採用的無尾三角翼設計便引發全球軍事觀察家的關注。最新曝光的照片顯示，這架標有「36011」編號的殲-36，由一架成都殲-20S雙座隱形戰機伴飛，進一步突顯其獨特的空氣動力學特性。專家指出，殲-36未配備傳統穩定器，但仍能保持穩定飛行，顯示其採用了先進的線傳飛控技術（Fly-by-Wire），在減少空氣阻力的同時，也進一步提升隱形性能。

美國哈德遜研究所（Hudson Institute）專家柯拉克（Bryan Clark）表示，殲-36可能成為美國第六代「下世代空優」（NGAD）隱形戰機的重要競爭對手，這或將促使美方加快研發進程。

目前，美國、歐洲與日本等主要軍事強國均在研發第六代戰機，許多分析師預測首飛時間約為2028年。然而，隨著殲-36的現身，這一時間表似乎已提前了至少3年。

報道援引英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）戰機與技術專家布朗克（Justin Bronk）分析指出，殲-36的隱形性能與遠程作戰能力可能挑戰現有的防空系統，甚至迫使各國重新評估戰略部署。布朗克他強調，中國正在展現更廣泛的戰略意圖，這款戰機的研發進度將對亞太地區，甚至全球的空中力量平衡產生影響。

目前，殲-36的性能細節尚未完全公開，但從技術角度來看，其可能具備更強的隱身能力、高度自主飛行控制，以及人工智能輔助作戰系統等特徵。這場六代戰機競賽，已成為全球軍事領域關注的焦點。