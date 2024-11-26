火箭軍「殺手鐧」曝光！東風-100性能全面碾壓美軍戰斧導彈

2024年珠海航展雖已落下帷幕，但一款曾在航展中低調現身的中國「大殺器」——東風-100（又稱長劍-100）遠程超音速巡航導彈，隨著性能參數的公開引發國際關注。《騰訊網》11月25日報道，東風-100的驚人性能表明，中國在軍事科技領域已達到全新高度，顯示出對第二島鏈目標的強大威懾力。



根據報道，東風-100是一款新一代陸基超音速巡航導彈，其射程可達3000至4000公里，甚至有推測可突破5000公里。飛行速度高達4馬赫，具備突防能力強、命中精度高及反應速度快的優勢，堪稱中國火箭軍的「殺手鐧」武器。相比美國「戰斧」巡航導彈，東風-100的射程更遠、速度快5倍，且精度達米級，對於時間敏感目標與快速移動目標有極高的打擊效率。

東風-100是一款超音速巡航導彈，是中國軍隊精確打擊武器。（新華社）

兩大技術優勢助東風-100突破性能極限

報道引述專家說法指出，東風-100之所以能實現如此卓越的性能，得益於兩大關鍵技術。第一，其採用了獨特的高空巡航飛行彈道，充分利用高空低空氣阻力的特性，延長飛行距離；第二，東風-100搭載先進的超燃衝壓發動機，該技術使其能在大氣中吸取氧氣作為燃燒劑，減輕重量，同時增強推力。這種發動機的推力據稱是傳統固體火箭的4倍，賦予東風-100更遠的射程與強大的突防能力。

此外，東風-100的飛行高度約30公里，處於美國「愛國者-3」防空系統射程上界與「薩德」紅外導引系統失效的空隙，巧妙規避了現有反導系統的攔截，增強了戰場存活率與打擊效率。

戰斧巡航導彈是美國一款長程、小型並高準確度的導彈。去年美國在轟炸敘利亞一個軍用機場時就發射了59支戰斧巡航導彈。（視覺中國）

中國高超音速導彈技術再突破

報道指出，雖然東風-100並非高超音速導彈，但其性能結合了高突防能力與高精度的雙重優勢，成為中國高超音速武器庫的重要補充。與東風-21D、東風-17等高超音速彈道導彈相比，東風-100的採氣式超燃衝壓技術展現了中國在巡航導彈領域的技術創新。專家認為，這款導彈的亮相或標誌著中國在高超音速技術上的新突破。

整體而言，東風-100以其成本優勢與卓越性能，不僅能針對第二島鏈目標進行精準打擊，還可成為解放軍快速應對戰場變化的利器。未來，這款導彈的列裝數量將成為火箭軍威懾實力的重要指標。