解放軍｢矛與盾｣齊發　智能巡導彈+GL6防護系統直指台軍非對稱戰力

面對台灣透過向美軍購便攜式無人機、反坦克導彈打造非對稱戰力，中國大陸上周展示新型智能巡導彈和戰車主動防護系統兩種武器。兩岸受訪學者認為，這些武器組成矛與盾，將在潛在的台海衝突中應對台軍非對稱戰力。



巡導彈是一種介於巡航導彈與無人機之間的智能化彈藥，既能像無人機般在目標區域上空長時間滯留和偵察，又能像巡航導彈般實施精確打擊，且成本相對低廉。

央視新聞在3月13日至14日播出的《軍工巡禮》系列紀錄片，首度公開了進行戰鬥部實測的智能巡導彈「飛龍-60A」，以及能攔截攻頂式反坦克武器的GL6型戰車主動防護系統。

解放軍新型智能化多用途巡導彈「飛龍-60A」，外形和美國「彈簧刀」無人機有些類似。 （「央視軍事」微信公眾號）

畫面顯示，「飛龍-60A」巡導彈外形和美國「彈簧刀」無人機有些類似，採用串列式可摺疊的機翼布局，機體稜角分明。但不同於「彈簧刀」可單兵攜帶的發射方式，「飛龍-60A」放置在存儲、發射一體化的發射箱裡，使用火箭炮發射。

根據報道，「飛龍-60A」具備兩大特點：一是使火箭炮無需依賴外部偵察獲得目標座標，只需透過巡導彈自身搭載的設備和武器，就升級為（偵）察打（擊）一體平台；二是自身具備智能化水準，可與各型巡導彈組成異構蜂群混編作戰，並根據各自特點智能分配打擊目標，「大幅提升打擊效率」。

台灣國防安全研究院研究員蘇紫雲接受《聯合早報》採訪時指出，「飛龍-60A」巡導彈的出現，表明解放軍的無人作戰系統正逐步成熟，它參考了美國「彈簧刀」系列，具有低成本和覆蓋面積大的特點。

巡導彈在過去三年的俄烏戰爭中大放異彩，烏軍屢借巡導彈以小博大，俄軍也使用「柳葉刀」等巡導彈摧毀西方援烏的M777榴彈炮和豹2主戰坦克。美國去年6月同意對台出售720架「彈簧刀」300型巡導彈，台灣中山科學研究院也曾展示過自研的台版「彈簧刀」。

供應烏克蘭戰爭所需的美國無人機製造商空境公司，在「彈簧刀」系列無人機需求大增的帶動下，股價大漲。（AeroVironment）

蘇紫雲認為，假使未來台海不幸發生戰爭，解放軍首先可能將火箭炮安放在登陸艦或商船上，在離台灣海岸線20公里時發射「飛龍-60A」，輔助壓制灘頭的反登陸火力。假使台灣海空防線被突破，解放軍也將使用巡導彈應對陸戰。

台灣2022年向美國購買的400枚「標槍」反坦克導彈已於去年交付，這款導彈多次幫助烏軍重創俄裝甲部隊。「標槍」可以從上方對裝甲車輛防護薄弱的頂部進行攻擊，傳統坦克裝甲難以防禦。

根據央視報道，GL6型戰車主動防護系統在測試中，成功攔截了無人機從空中發射的反坦克的火箭，具備「大角域多頻次攔截能力」。

中國大陸軍事專家李亞強受訪時認為，中國早在俄烏戰爭爆發前就開始發展戰車主動防護系統，GL6的公開表明解放軍已有能力應對攻頂式反坦克武器。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

