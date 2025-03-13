殲-20隱身塗層技術揭秘！中國借鑒3000年絲綢技術超越F-22、F-35

中國隱身戰機殲-20、殲-35的塗層耐久性取得重大突破，並非單純依靠現代材料科學，而是從3000年前的絲綢織造技術中獲取靈感。有媒體報道，中國科學家運用古代提花織機原理，研發出新型雷達吸波材料，使隱身戰機表面更加耐用且保持平滑，進一步增強隱身效果。



據了解，這項技術由中國航天科工集團公司（CASIC）與天津工業大學的研究人員共同開發，從3000年前的絲綢織造技術找到靈感，核心概念來自漢代提花織機技術。提花織機是一種可追溯至3000年前商朝的紡織工具，能透過精密的紗線排列，在布料上編織出複雜的幾何圖案。科學家將此原理應用於隱身材料，開發出「雙面提花」結構，使戰機塗層擁有更強的抗損壓力和隱身能力。

殲-20亮相佛山軍事航天展。（佛山潭洲國際會展中心官網）

內地知名軍事自媒體「軍武次位面」在報道影片中進一步指出，這種材料透過將導電紗線融入紡織基體中，形成能有效吸收雷達波的幾何結構。其基本結構包括石英纖維電介質底層，以及由不鏽鋼紗線組成的諧振電路，能將電磁能轉化為熱能並散發出去，每根導電紗線都經過精密設計，可像古代織工排列絲線描繪龍紋或雲紋一樣，有效引導和捕捉雷達信號。

中國科學家從3000年前的絲綢織造技術找到靈感，為殲-20戰機打造新型雷達吸波材料。圖為成都老官山漢墓出土的西漢提花機模型。（杭州網）

數據顯示，中國開發的新型材料能夠吸收8-26GHz頻譜中90.6%的雷達波，隱身效果遠超傳統塗層。此外，該材料還具備卓越的機械強度，可承受93.5兆帕的拉伸應力，顯著提高耐久性。

F-22隱身塗層掉漆問題一直困擾著美國空軍地勤人員。（騰訊軍事）

相較於美國F-22、F-35的隱身塗層，中國新材料展現多項優勢。有分析指出，傳統隱身塗層採用分層堆疊方式，在長時間飛行或受外部壓力影響後易於退化，美軍隱身戰機的維護成本極高。美國空軍地勤人員平均每3周便需重新噴塗一次隱身塗層，使F-22、F-35的飛行成本飆升至每小時超過6萬美元。

然而，中國透過「雙面提花」結構解決這一難題，降低了戰機的維護需求與運營成本，使隱身戰機能夠在長時間執行任務的同時，保持穩定的隱身性能。