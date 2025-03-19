英媒：Costco要求中國供應商降價　承擔美國關稅成本

英媒《金融時報》引述消息人士報道稱，美國零售巨頭Costco（內地稱：開市客）要求中國供應商降低貨品價格，承擔美國關稅成本。



報道稱，美國零售巨擘Costco要求中國供應商降低貨品價格，以應對美國總統特朗普對中國商品加徵20%關稅的效應。中國監管部門關注Costco此項舉動。

特朗普政府2月開始向中國進口商品加徵10%關稅，其後再把稅率進一步調高至20%。美國進口商是承擔關稅稅項的一方，進口商尋求方案，應對進口價格上升的壓力。

據悉，沃爾瑪及一些美國零售商包括Costco，要求中國供應商全數承擔關稅成本。不過，中國供應商表示，在利潤微薄下，難以承擔關稅開支。中國商務部等有關部門亦約談沃爾瑪，因其要求中國供應商大幅降價，企圖將美國對華加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和中國消費者。