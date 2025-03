《央視》轄下微博公眾號「玉淵譚天」引述知情人士透露,3月11日,商務部等有關部門約談沃爾瑪(Walmart),因其要求一些中國供應商大幅降價,企圖將美對華加徵關稅的負擔轉嫁給中國供應商和中國消費者。



知情人士表示,這次約談有幾個值得關注的訊息點:

1.沃爾瑪單方面要求中國企業降價,可能造成供應鏈斷裂的風險,損害中美企業和美國消費者的利益。

2.沃爾瑪臨時要求中國供應商降價,有違反商業合同的可能。這樣會擾亂正常的市場交易秩序。

3.美單邊加徵關稅傷害中美企業,中美企業應該攜手共同應對。

4.如果沃爾瑪執意如此,那等待沃爾瑪的,就不只是約談了。

沃爾瑪Walmart store is seen in Encinitas, California April 13, 2016. REUTERS/Mike Blake/File Photo//File Photo