王興興、潘展樂、陳麗君將獲表彰　入選｢浙江青年五四獎章｣20名單

浙江共青團官網公布，第十三屆「浙江青年五四獎章」評比公示20名擬表彰人選，其中宇樹科技創始人王興興、浙江小百花越劇院演員陳麗君、運動員潘展樂等人在列。



2月17日的民營企業座談會上，一位「90後」民營企業家引起許多網民的關注。他就是杭州宇樹科技有限公司創始人王興興，央視蛇年春晚火爆「出圈」的轉手絹機器人就來自王興興的團隊。

王興興與人形機械人。（王興興微博）

宇樹科技人形機械人。（央視）

2013年，還在讀本科的王興興動手製作了第一款四足機器人XDog，兩年後，他帶著XDog參加創業大賽，拿下二等獎，賺了8萬元獎金。

2016年，王興興因為XDog測試影片的「出圈」而獲得融資，成立了屬於自己的公司，全新獨立研發了所有系統，在第二年正式對外發布了首款四足機器人。此後，王興興的四足機器狗產品不斷叠代，逐漸「出圈」。

2023年，在接受央視採訪時，王興興說：「其實你能把以前做的事情繼續做好，這是非常重要的一件事情，我還是希望我們每個人每天都有進步，無論是做事也好，做人也好，每天要比過去做得更好。」

另外在名單之列的浙江小百花越劇院演員陳麗君，此前因參加湖南衛視《乘風破浪的姐姐》引發關注；去年12月21日，更是在首屆「電影中國」戲曲電影節中，憑借《新龍門客棧》賈廷一角榮獲「最佳男主角」。

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潘展樂則是中國男子游泳運動員，2024年7月31日，在巴黎奧運會以46.40秒的成績打破世界紀錄獲得100米自由泳金牌，成為該項目的世界紀錄保持著，亦因此被稱為「中國飛魚」。