宇樹科技因英語不好只有「語數」得名？王興興澄清：我語文也不好

宇樹科技創辦人、「90後」年輕企業家王興興近期成為話題人物，在早前北京召開的民營企業座談會中更亮相「C位」。在《人民日報》新媒體近日發布的《獻給春天的演講：相信》中，王興興分享了他的創業故事，並坦言自己並非學霸，特別是在英語方面。至於宇樹科技的名稱由來，他則澄清不是網上所傳的是因為他英語不好，所以只有「語數」（宇樹的普通話同音字）。



在影片中，王興興表示，和很多人想象的不一樣，自己不是「學霸」，尤其是英語，「雖然我一直很努力，但高中三年只及格過三次」。他更透露，甚至有人說「這個小孩好像比其他人笨一點」，他也曾因此自我懷疑、充滿焦慮。

關於公司名稱「宇樹科技」，網上曾流傳一段子，認為此名源於他英語不好，所以「只有語數，沒有英語」。王興興在訪談中澄清，這並非真相。

王興興表示，「宇樹科技」的名稱與「英語不好」無關。（影片截圖）

他解釋，其實原本公司名字叫宇樹，原因是自己從小比較喜歡科技，然後公司的想法是，希望公司去探索未知，然後幫人類點「科技樹」，所以說原本的意思是「科技樹」的意思。然而，「科技樹」這個詞沒辦法申請商標和域名，後面縮寫成了「宇樹」兩個字。

他還打趣道，實際上大家可能知道他的英語不太好，但實際上自己的語文其實也不太好，「所以這個我如果真的要這麽做的話，也不會用『宇樹』這兩個字」。

他還打趣道，實際上大家可能知道他的英語不太好，但實際上自己的語文其實也不太好。（影片截圖）

他還打趣道，實際上大家可能知道他的英語不太好，但實際上自己的語文其實也不太好。（影片截圖）

公開資料顯示，王興興1990年出生於浙江寧波余姚，機械工程碩士，宇樹科技創始人、CEO、CTO。

宇樹科技於2016年8月26日成立於浙江杭州，公司專注於消費類和行業級高性能通用腿和人形機器人、六軸機械手等的研發、生產和銷售。2024年，公司宣布完成了B2輪融資，融資金額近10億元人民幣。

宇樹科技人形機械人早前亮相春晚。（央視）

王興興與人形機械人。（王興興微博）

在2025年春節聯歡晚會上，宇樹科技的機器人在舞蹈《秧BOT》中展現了精彩的表演，進一步引發了社會廣泛的關注與討論。