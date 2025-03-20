北京足球小將郭嘉璇離世　差數小時迎19歲生日

北京全運U19足球隊小將、效力北京國安司職後衛的18歲郭嘉璇，2月在西班牙U19集訓友賽期間頭部重創昏迷，內地媒體指他於周三（19日）於北京天壇醫院離世，未及迎接翌日（20日）的19歲生辰。



北京國安小將郭嘉璇，在西班牙友賽期間昏迷。（微博）

家屬剛向北京足協及北京國安發律師信

內地《南方都市報》引述知情人士透露，家屬周三上午接獲醫院通知，指郭嘉璇進入病危狀態，其後情況多次反覆，醫院至傍晚宣告已無力搶救。 知情人士又稱，由於北京足協及北京國安足球俱樂部不與家屬溝通協商，家屬剛向兩個單位各發律師函。

內地《極目新聞》則報道，郭嘉璇的哥哥告訴記者，當晚7時許，他接到北京天壇醫院的消息稱：「心臟停止跳動，人已經不行了，生命體徵都沒辦法維持了，讓家屬做決定。」晚上8時許，親屬決定放棄治療，醫院隨後宣布郭嘉璇去世。

《封面新聞》稱，當晚11時接獲郭嘉璇的哥哥微信，稱自己趕到醫院時，「嘉璇已經被推到太平間」。他還表示，「北京足協和國安俱樂部今天來了很多人，醫院一跟家屬通知嘉璇心跳停止，北京足協和國安的人很快就過來了」。他同時稱，家屬前一天給北京足協和國安俱樂部發了律師函，但內容目前不便透露。

郭嘉璇在2月6日於西班牙的一場友賽頭部重創，被診斷為腦死亡，之後乘搭醫療包機回國，在北京的醫院接受治療，但他的哥哥近日透露，醫生稱沒什麼希望，沒有治療方法。（微博）

隨北京足協赴西班牙集訓傷頭昏迷

《南都》此前報道，郭嘉璇由北京足協組織前往西班牙馬德里集訓，2月6日與當地球隊友賽時，與對方球員發生碰撞、頭部受傷昏迷，後被醫院認定為腦死亡。

2月12日，北京足協人員向《南都》記者稱，全力保障郭嘉璇的救治工作，且已與家屬達成一致，將郭嘉璇帶回國內繼續救治。至於後續治療費用由誰承擔，該人員稱不便透露。

郭嘉璇在2月6日於西班牙的一場友賽頭部重創，被診斷為腦死亡，之後乘搭醫療包機回國，在北京的醫院接受治療，但他的哥哥近日透露，醫生稱沒什麼希望，沒有治療方法。（微博）

2月13日，北京足協發聲明稱，只要還有一線希望就不會放棄。2月14日，郭嘉璇獲轉運返回北京。

郭嘉璇進入天壇醫院後，會診結果仍是腦死亡，沒有任何治療方法。《南都》指出，對於比賽視頻畫面、徵召手續、保險購買等問題，北京足協均未正面回應家屬質疑。

有內地體育博主稱，北京足協原承諾為郭嘉璇的後續治療負責到底，但後來稱只負責在當地治療和轉運回國的費用，回國後的治療費與家屬共同承擔，賠償問題再商議。