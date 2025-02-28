北京18歲足球小將腦死亡　被送返國救治兩周　哥哥：醫生說沒希望

北京全運U19足球隊小將郭嘉璇2月初在西班牙集訓友賽期間頭部重創昏迷，被當地醫院認定為腦死亡，之後由醫療包機送返北京的天壇醫院醫治。郭嘉璇的哥哥近日接受內地傳媒訪問，表示醫生告知他們「沒什麼希望」，也沒有任何治療方法。郭嘉璇的哥哥還表示，父親為了照顧郭嘉璇四處奔波，也累壞了身體，膝傷的傷勢愈來愈嚴重。



郭嘉璇在2月6日於西班牙的一場友賽頭部重創，被診斷為腦死亡，之後乘搭醫療包機回國，在北京的醫院接受治療，但他的哥哥近日透露，醫生稱沒什麼希望，沒有治療方法。（微博）

郭嘉璇的哥哥近日接受內地傳媒《大河報》的訪問，講到郭嘉璇最新的情況，他說：「醫生跟我們說，也是沒什麼希望。那個腦部受的傷害，就沒有治療方法，但是我們還在堅持。」

郭嘉璇在2月6日於西班牙的一場友賽頭部重創，被診斷為腦死亡，之後乘搭醫療包機回國，在北京的醫院接受治療，但他的哥哥近日透露，醫生稱沒什麼希望，沒有治療方法。（微博）

18歲的郭嘉璇隨北京男子U20足球隊到西班牙集訓，在2月6日早上的友賽中意外受傷及昏迷，由直升機送到當地醫院搶救，被診斷為腦死亡。在大使館等各方協調下，郭嘉璇乘搭醫療包機返國，在2月14日抵北京，被送到天壇醫院醫治。

郭嘉璇在2月6日於西班牙的一場友賽頭部重創，被診斷為腦死亡，之後乘搭醫療包機回國，在北京的醫院接受治療，但他的哥哥近日透露，醫生稱沒什麼希望，沒有治療方法。（微博）

郭嘉璇的哥哥表示，爸爸為照顧重傷的郭嘉璇奔波了大半個月，精神及身體狀況都很差，左膝的傷患也愈來愈嚴重。他說：「爸爸在西班牙陪我弟的時候，多少天都不吃東西，也不睡覺，回來那兩天精神肯定有點不對。他本身左膝蓋之前就骨折過，特別嚴重，現在還在術後恢復期，但他最近一直為嘉璇這個事各處走，現在這個膝蓋（傷患）又嚴重了。」