湖南六旬校長性侵5名小學生案二審　家長盼維持死刑　官媒揭細節

3月20日，湖南耒陽一小學校長徐述華性侵多名學生案二審將在衡山縣人民法院開庭。此次開庭5名受害女學生均有家屬到法院等待宣判結果。三名受害女學生家屬表示，希望法院判決維持一審死刑原判。



2024年5月，衡陽市中級人民法院一審判決被告人徐某華犯強姦罪、猥褻兒童罪數罪並罰，判處死刑。

據此前報道，1961年出生的徐述華為湖南耒陽一小學校長，兼任六年級班主任、語文教師。其退休後經當地教育局招聘，於2021年7月返聘至耒陽一間小學擔任六年級班主任兼該年級語文教師 。

2022年上半年至2023年，徐述華利用擔任某小學校長、六年級班主任、語文教師身份，以背書、懲罰等為由，分別將5名被害人（均為留守兒童）帶至某小學三樓六年級教室隔壁房間，多次猥褻、強姦被害人。事發時，涉案的5名女生均不滿14歲。

2023年5月，有學生向家長透露，自己在學校被校長徐述華親吻。該家長之後發現，同班及已畢業的多名女生曾遭徐述華侵犯，隨即報警處理，並聯同其他家長在校門外拉橫幅抗議。同年5月19日，幾名家長聯合在校門外拉起白底黑字的橫幅抗議，標語為「禽獸校長徐述華，上課期間強姦侵犯多名小學兒童，還孩子公道」。

案發小學的紅色大門，家長們曾在校門前拉橫幅抗議。

案發小學教學樓。

此前，官媒《新京報》對案件進行詳述報道稱，62歲的徐述華在當地是一名受到信任的「嚴師」，家長們普遍認為他的嚴厲管教有助於學生成長，甚至覺得「把孩子送到他的班級是一種保障」。報道指出，徐述華經常對學生進行懲戒，要求嚴格，但同時也會在學生沒吃早餐時提供麵包和牛奶，塑造出一個「負責任的老師」形象。然而，正是這種「嚴厲」形象，掩蓋了他的罪行。

他會在課堂上嚴厲對待學生，但私下卻藉機將女生單獨叫入教室旁的小房間，以「糾正錯誤」或「課業輔導」的名義對她們施暴。他甚至向學生灌輸「聽話的學生才能考好學校」的觀念，讓女孩們不敢反抗。他的「嚴厲」形象加強了家長對他的信任，也使得受害女孩更加難以開口求助。

徐述華施暴的房間已經只剩下一個櫃子。

《新京報》報道指出，儘管案件已被揭發，受害女孩的恐仍然存在，她們擔心自己被嘲笑，害怕社會對她們的評價。報道披露，一名受害者夏悅(化名)回憶，事發後，學校內部開始流傳各種閒言閒語，有學生在背後議論她，「你是不是被校長親過了 ?」這些話讓她不敢再踏進學校，甚至害怕與人交流。另一名受害者魏歡(化名)則因心理壓力過大，曾數次自殘，手臂上留下傷痕，「晚上做夢都會夢到那件事，看到學校就會覺得害怕。」

報道指出，部份受害女生在遭受傷害後，仍然維持「表面正常生活」，因為她們不敢向家人訴說，害怕會被責怪。其中一名受害女孩表示:「我怕家人會責備我為什麼不早點說出來，也怕他們認為我是自願的。」