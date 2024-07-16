細思極恐｜湖南小鎮掛滿｢強姦幼女罪加一等、私處不能摸｣標語惹議
撰文：ETtoday
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微博近日流傳一條影片，內容是一名司機開車行經湖南省岳陽市平江縣加義鎮時，發現當地道路兩側竟掛了大量「強姦幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」標語看板。
影片曝光後立刻吸引大量中國網友討論。
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微博曝光的影片可以看見，司機行經湖南岳陽市平江縣加義鎮時，道路兩側各種大型看板上寫著：
「猥褻要坐牢」
「與未滿14周歲女生發生性關係，不論是否自願，以強姦罪論」
「強姦猥褻未成年人，3年以上，直至死刑」
「強姦幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」等標語。
詭異的場景讓司機忍不住感嘆，那一些法律相關標語「篇幅之大、頻次之高，震驚到我了」。
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許多中國網友看了影片後紛紛表示：
「應該是這類案件不少，可怕」
「這就是此地無銀三百兩吧」
「這個地方墮落成這樣了嗎」
「是不是父母外出打工的很多」
「細思極恐，說明已經不是偶發事件了」
「震驚之餘，不難想像這地方對女童是何等恐怖」
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