細思極恐｜湖南小鎮掛滿｢強姦幼女罪加一等、私處不能摸｣標語惹議

微博近日流傳一條影片，內容是一名司機開車行經湖南省岳陽市平江縣加義鎮時，發現當地道路兩側竟掛了大量「強姦幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」標語看板。



影片曝光後立刻吸引大量中國網友討論。

一名司機開車行經湖南省岳陽市平江縣加義鎮時，發現當地道路兩側竟掛了大量「強姦幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」標語看板，影片曝光後立刻吸引大量中國網友討論。（微博影片截圖）

點圖放大瀏覽：

+ 14

微博曝光的影片可以看見，司機行經湖南岳陽市平江縣加義鎮時，道路兩側各種大型看板上寫著：

「猥褻要坐牢」

「與未滿14周歲女生發生性關係，不論是否自願，以強姦罪論」

「強姦猥褻未成年人，3年以上，直至死刑」

「強姦幼女，罪加一等，嫖宿幼女，罪上加罪」等標語。



詭異的場景讓司機忍不住感嘆，那一些法律相關標語「篇幅之大、頻次之高，震驚到我了」。

【延伸閱讀】用AI換臉扮演14歲少女 短短7天已被500網友性騷擾 露骨對話曝光

【延伸閱讀】用AI換臉扮演14歲少女 短短7天已被500網友性騷擾 露骨對話曝光

點圖放大瀏覽：

+ 19

許多中國網友看了影片後紛紛表示：

「應該是這類案件不少，可怕」

「這就是此地無銀三百兩吧」

「這個地方墮落成這樣了嗎」

「是不是父母外出打工的很多」

「細思極恐，說明已經不是偶發事件了」

「震驚之餘，不難想像這地方對女童是何等恐怖」



【延伸閱讀】扮11歲少女開IG測試「網路戀童癖」現象 發文1分鐘即被「圍攻」（點圖放大瀏覽）：

+ 23

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】