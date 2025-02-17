湖南93歲男涉性侵未成年判囚15年 因｢生活不能自理｣被拒收監
撰文：許祺安
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《澎湃新聞》報道，2月12日，湖南一法院發出一則公示，稱現年93歲的罪犯周某某因犯強姦罪被判處有期徒刑15年，但看守所因其生活不能自理而拒絕收監，建議暫予監外執行。據介紹，根據中國法律規定，75周歲以上的人犯罪在量刑、服刑等多方面可獲從輕或減輕等法律待遇。
報道指，湖南邵陽縣農民周某某，於2022年涉性侵未成年人，2024年10月被湖南邵陽市中級人民法院判處有期徒刑15年。周某某出生於1931年6月9日，犯罪時已有91歲。
周某某的行為涉及未成年人，屬於強姦罪的加重情形。但同時，中國法律規定，周某某作為已滿75周歲的人，可獲從輕或減輕處罰等法律待遇。由於罪行嚴重，考慮到各種有利條件後，邵陽中院仍然對其判處了有期徒刑15年。
在收監執行過程中，邵陽縣看守所於2024年11月14日以周某某生活不能自理為由拒絕收押，建議法院對周某某暫予監外執行。法院已於2025年2月12日受理，並向社會公示，接受社會監督。
邵陽縣司法局表示，法院已和該局對接，將對周某某進行社區矯正。
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