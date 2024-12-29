濟州航空墜毀客機原訂今飛北京　大批中國乘客受影響：或坐船回國

韓國濟州航空（Jeju Air）一架客機由泰國曼谷飛抵韓國全羅南道務安（무안，Muan）機場時發生意外，有媒體指客機懷疑與鳥碰撞而導致起落架故障，再衝出跑道撞向一面牆爆炸，造成嚴重死傷。



發生事故的濟州航空7C2216航班，按照原計劃，在抵達光州務安後，將執飛於今日（29日）當地時間早上11：40分從濟州飛往北京大興機場的航班，大批原訂乘坐該航班的中國乘客受影響。



2024年12月29日，韓國務安機場，圖為消防部門在飛機墜毀現場展開搜救工作。（Reuters）

濟州航空客機12月29日在韓國務安機場墜毀，救援人員到場搜索。（Reuters）

濟洲航空一架由曼谷飛往韓國務安的客機在降落時墜毀，由現場照片可見，飛機殘骸只有機尾較為完整。（Yonhap via REUTERS）

內媒《封面新聞》報道指，29日身處濟州機場等候的沈女士表示，「真的很難以置信，心情沉重」。她和朋友請了年假到濟州玩，計劃今天乘坐飛機返回北京，早上9點到機場時，當地工作人員通過翻譯器告訴他們飛機是延誤狀態。此時，在值機窗口聚集了很多乘客。「大部分都是中國人，大家和韓國工作人員交流，問要延誤多久？遲遲沒有回覆。」

發生事故的濟州航空7C2216航班，按照原計劃，在抵達光州務安後，將執飛於今日（29日）11：40分從濟州飛往北京大興機場的航班。（《封面新聞》）

沈女士回憶，後來有工作人員告訴他們飛機起火了，大家還在討論「飛機怎麼會起火呢？」

上午10時許，沈女士和正在機場候機的乘客通過新聞發現，自己將乘坐的飛機，在執行前序航班時降落失事。沈女士指，「當時心裡五味雜陳說不出話來。」「想想都覺得後怕」。

據沈女士透露，目前濟州航空沒有針對他們的航班取消，給出更多的回覆。她表示：「目前僅剩一家中國的航司可以回國，但是機票已經賣完了，正在考慮坐船回國。」

濟州機場。（《封面新聞》）

2024年12月29日，韓國務安機場，圖為濟州航空一架客機在降落時衝出跑道後撞上防護墻墜毀。（Reuters）

涉事航班航線。（資深機長陳建國）

MBC取得的畫面則顯示，肇事飛機降落前，右側引擎一度噴出火團。（資深機長陳建國）