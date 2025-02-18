61歲女子川航客機上猝死　家屬質疑航司未及時急救：已報警

四川航空3U6979航班上，一名61歲女性旅客突發身體不適離世。她的女兒則在社交平台上發文尋找目擊證人，表示醫院給出的死亡原因是「猝死」，並質疑航空公司未有及時急救，稱「無法接受母親不明不白身亡。」



家屬質疑航空公司未有及時急救。（網上圖片）

事發於上周四（2月13日），在由四川達州飛往福建泉州的3U6979航班上，一名坐在40C座位的61歲女性乘客昏迷。四川航空回應稱，乘務人員在飛機下降進行安全檢查階段發現她無應答。

四川航空續稱，乘務組其後廣播尋找醫生，但客艙乘客中沒有醫務人員；同步按程序為旅客吸氧並實施心肺復蘇。飛機於11分鐘後落地泉州，地面急救人員上機接替乘務組進行急救處置。15分鐘後，急救人員用擔架將該乘客抬下飛機。公司委託地面人員陪同送醫救治，協同家屬及公安部門，配合做好後續事宜。

對此，旅客的女兒王女士表示，航班落地時間為當日5時半，但自己在機場等到6時多，才等到工作人員告知，母親已經送到醫院搶救，「但醫生說送來時已經沒有心跳了。」

在機場等到6時多，才等到工作人員告知，母親已經送到醫院搶救。（影片截圖）

王女士還說，本來迎接母親的她只等到一具冰冷的屍體。「航空公司說我母親在上飛機前曾去衛生間嘔吐過一次，飛行過程中空乘人員有3次詢問其身體情況，都沒有發現異樣，第4次詢問時發現母親昏迷，那時候距離降落還有約半小時。」

王女士稱，母親停止心跳後被送往醫院搶救了1小時左右，最後醫院說是猝死。「我母親今年61歲了，有高血壓，但近兩年沒有嚴重疾病，平時還愛跳廣場舞。」

王女士說，母親離世後，航司曾和王女士聯繫商量過幾次，並表示他們的處理方式和流程都是合理規範的。但她質疑這些都是一面之詞，「我們只能在網上徵集目擊者，目前還沒人聯繫我們。已和家人已經在當地公安分局報案立案調查。」

四川航空。（網上圖片）

據《民用航空法》規定，因發生在民用航空器上或者在旅客上、下民用航空器過程中的事件，造成旅客人身傷亡的，承運人應當承擔責任；但是，旅客的人身傷亡完全是由於旅客本人的健康狀況造成的，承運人不承擔責任。

不過，《民法典》也對航空公司作出相關規定，「承運人在運輸過程中，應當盡力救助患有急病、分娩、遇險的旅客，承運人對疾病或遇險旅客負有救助義務。救助義務非無限擴大，具體看是否符合民航規章的要求，是否合理可行，只要履行了救助義務，無論結果如何，承運人亦不承擔責任。」