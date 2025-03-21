內地知名網絡「大V」司馬南涉偷稅遭罰逾900萬元　本人：不求原諒

撰文：陳進安
出版：更新：

內地知名網絡「大V」司馬南涉偷稅案件，國家稅務總局北京市稅務局稽查局今日（21日）公布處理情況，顯示司馬南因偷稅被罰超900萬元（人民幣．下同）。

稅務稽查部門依托稅收大數據分析發現司馬南涉嫌偷稅，依法對其開展立案檢查。經查，司馬南在2019年至2023年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計462.43萬元。此外，其實控企業北京某影視策劃中心通過虛列成本費用，違規享受小微企業優惠政策等方式，少繳企業所得稅75.32萬元。

司馬南涉嫌偷稅被查。（資料圖片）

國家稅務總局北京市稅務局稽查局根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國稅收徵收管理法》、《中華人民共和國行政處罰法》等相關法律法規，對司馬南及其實控企業追繳稅費款，加收滯納金、罰款共計926.94萬元，已全部入庫。

國家稅務總局北京市稅務局稽查局有關負責人表示，稅務部門將依法加強稅收監管，嚴肅查處涉稅違法行為，切實維護公平公正的稅收經濟秩序。

而司馬南本人透過微信回應內媒查詢，就事件表示「低頭認罪，誠懇檢討，不求原諒」，又稱自己「職業壞人」坐實了，調查組用時4個多月查出這個結果，浪費了大量國家人力資源，實屬罪加一等。他還請大家以其為鑒，嚴格稅法意識，不折不扣執行稅法。

司馬南向來在網絡上極為活躍，言論帶有較強的民粹色彩。（微博）

69歲的司馬南向來在網絡上極為活躍、備受爭議。其微博粉絲321萬、抖音粉絲3734萬。

在許多人看來，司馬南的言論帶有較強的民粹色彩，充斥過多反美情緒，他的許多說法看似有內在邏輯，卻動輒上綱上線，經不起推敲，會造成不必要的誤解，甚至有時會引發社會撕裂。司馬南還曾多次發表抨擊民營經濟言論，包括舉報聯想集團賤賣國有資產等。

2022年8月，他突然被禁言數周；去年11月更傳出被禁言1年。搜索司馬南各平台賬號發現，從去年11月初起，其微博、抖音等平台賬號已停止更新。企查查APP顯示，司馬南名下關聯北京梅迪亞中文影視策劃中心等多家公司，均擔任股東身份，行業涉及租賃和商務服務業。

值得一提的是，儘管被稱「反美鬥士」，但司馬南於2022年還被踢爆，早在2010年就在美國加州買了一間房子，引起熱議。

網傳司馬南被禁言：最要害問題在於造成司馬南現象的土壤網信辦打擊損害企業和企業家形象行為　司馬南等會否受懲引關注中國民營經濟口水戰：任澤平大戰司馬南，胡錫進加入
網紅
逃稅