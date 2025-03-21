內地知名網絡「大V」司馬南涉偷稅遭罰逾900萬元　本人：不求原諒

內地知名網絡「大V」司馬南涉偷稅案件，國家稅務總局北京市稅務局稽查局今日（21日）公布處理情況，顯示司馬南因偷稅被罰超900萬元（人民幣．下同）。



稅務稽查部門依托稅收大數據分析發現司馬南涉嫌偷稅，依法對其開展立案檢查。經查，司馬南在2019年至2023年期間，通過隱匿收入、虛假申報等手段，少繳個人所得稅、增值稅等稅費共計462.43萬元。此外，其實控企業北京某影視策劃中心通過虛列成本費用，違規享受小微企業優惠政策等方式，少繳企業所得稅75.32萬元。

司馬南涉嫌偷稅被查。（資料圖片）

國家稅務總局北京市稅務局稽查局根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國企業所得稅法》、《中華人民共和國稅收徵收管理法》、《中華人民共和國行政處罰法》等相關法律法規，對司馬南及其實控企業追繳稅費款，加收滯納金、罰款共計926.94萬元，已全部入庫。

國家稅務總局北京市稅務局稽查局有關負責人表示，稅務部門將依法加強稅收監管，嚴肅查處涉稅違法行為，切實維護公平公正的稅收經濟秩序。

而司馬南本人透過微信回應內媒查詢，就事件表示「低頭認罪，誠懇檢討，不求原諒」，又稱自己「職業壞人」坐實了，調查組用時4個多月查出這個結果，浪費了大量國家人力資源，實屬罪加一等。他還請大家以其為鑒，嚴格稅法意識，不折不扣執行稅法。

司馬南向來在網絡上極為活躍，言論帶有較強的民粹色彩。（微博）

69歲的司馬南向來在網絡上極為活躍、備受爭議。其微博粉絲321萬、抖音粉絲3734萬。

在許多人看來，司馬南的言論帶有較強的民粹色彩，充斥過多反美情緒，他的許多說法看似有內在邏輯，卻動輒上綱上線，經不起推敲，會造成不必要的誤解，甚至有時會引發社會撕裂。司馬南還曾多次發表抨擊民營經濟言論，包括舉報聯想集團賤賣國有資產等。

2022年8月，他突然被禁言數周；去年11月更傳出被禁言1年。搜索司馬南各平台賬號發現，從去年11月初起，其微博、抖音等平台賬號已停止更新。企查查APP顯示，司馬南名下關聯北京梅迪亞中文影視策劃中心等多家公司，均擔任股東身份，行業涉及租賃和商務服務業。

值得一提的是，儘管被稱「反美鬥士」，但司馬南於2022年還被踢爆，早在2010年就在美國加州買了一間房子，引起熱議。