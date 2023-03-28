網信辦打擊損害企業和企業家形象行為　司馬南等會否受懲引關注

3月28日上午，中國國務院新聞辦公室舉行新聞發布會，介紹2023年網絡「清朗」系列專項行動有關情況並答記者問。發布會上，有記者提問，近年來，有不少企業反映在公司發展關鍵階段對網上惡意散播的不實訊息所困擾，有的甚至造成不可挽回的損失，針對這些情況，網信辦具體會整治哪些問題？採取哪些措施？

對此，網信辦表示，當前網上針對企業和企業家，特別是針對民營企業和民營企業家的各類虛假不實訊息時有出現，損害企業品牌形象，侵害企業家合法權益，甚至影響了企業的正常生產經營，導致企業蒙受經濟損失，企業家遭受名譽侵害。中央對這個問題非常關注，企業界反映很強烈。今年，國家網信辦準備開展「清朗·優化營商網絡環境 保護企業合法權益」專項行動，開展集中專項治理。

網信辦還表示，這次專項行動會突出兩個重點：一是着力維護企業和企業家的網絡合法權益；二是着力治理編造傳播虛假不實訊息的網絡亂象。網信辦上述表態等於以官方程式語言方式，向內地輿論場針對企業與企業家的惡意攻擊性言論亮了紅燈。

一段時間以來，因為疫情防控與貿易戰等內外衝擊，加上政策導向不明疊加了各項嚴厲市場整頓措施，中國經濟面臨極大下行壓力，「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」，社會信心特別是民營經濟信心嚴重受挫。尤其在輿論場上，極左民粹鋪天蓋地，一些擁有百萬粉絲的大V趁機惡炒「徹底革命」，攪動社會民意，圍剿特定企業，動輒給一些企業與企業家扣上資本家或買辦帽子在網上揪鬥示眾，使得形勢雪上加霜，民營經濟人心惶惶。

2022年底召開的中央經濟工作會議開始關注到這些問題，把經濟復甦提上了日程。會議提出要切實落實「兩個毫不動搖」，對各類所有制企業一視同仁，針對社會上對中國是否堅持「兩個毫不動搖」的議論必須亮明態度，毫不含糊。「要從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。依法保護民營企業產權和企業家權益。各級領導幹部要為民營企業解難題、辦實事，構建親清政商關係。」中國高層在會上還特地強調「民營企業是自己人」。

兩會期間，新任國務院總理李強出席並回答中外記者提問。（Reuters）

不久前召開的北京「兩會」，新總理李強更表明了這種態度。李強在回答記者有關民營經濟現狀及擔憂時表示，「兩個毫不動搖」是中國「基本經濟制度的重要內容，是長久之策，過去沒有變，以後更不會變。」中國「將在新起點上大力營造市場化、法治化、國際化營商環境，平等對待各類所有制企業，依法保護企業產權和企業家權益，促進各類經營主體公平競爭，支持民營企業發展壯大。」他還要求「各級領導幹部要真誠關心、服務民營企業，構建親清政商關係，帶動全社會形成尊重創業者、尊重企業家的良好氛圍。」

在中央要求下，各地省市縣等部門於近期紛紛開始行動，各地方主要官員在對轄區內做出改善營商環境要求的同時，也開始走出政府與具體企業接觸，傾聽市場反應，以圖提振市場活力，挽回社會經濟信心。一年多前開始滯留海外的阿里巴巴創始人馬雲，據媒體報道最近也回到了國內在杭州亮相。

網信辦也是在這樣的政策轉變下開始了「清朗·優化營商網絡環境 保護企業合法權益」專項行動，專項針對企業與企業家的惡意攻擊言行進行打擊治理，在網絡輿論場進行撥亂反正。

在這一形勢變化下，不少人在網上評論稱，司馬南、李光滿等長期在內地輿論場針對特定企業與企業家攻擊的大V是否會被整治，會是一個重要觀察指標，非常值得關注。