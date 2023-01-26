中國民營經濟口水戰：任澤平大戰司馬南，胡錫進加入

新年伊始，前恒大首席經濟學家任澤平發文聲討左派大V（微博獲認證的KOL）司馬南，雙方圍繞著中國民營經濟的話題展開激烈口水戰。



任澤平率先在年除夕前夜（1月20日）發難說，現在各界都呼籲把網上個別「喊打喊殺」「讓民營企業離場退場」的壞人管起來。這些壞人破壞了市場經濟的健康生態，製造輿論恐慌，打壓民營經濟信心，對抗中央「兩個毫不動搖」精神，不學無術，觸犯國家大政方針。

前恒大首席經濟學家任澤平。（澎湃新聞）

他寫道，「這些壞人是誰，一目了然，童叟皆知，而且還在那招搖過市、囂張跋扈、繼續幹壞事。」

雖然任澤平並沒有指名道姓，但網民們在微博留言中列出了不少網路大V的名字，其中出現最多的就是司馬南。

司馬南近期言行屢次引發輿論關注。（資料圖片）

任澤平隨後又發數文，要求守護市場經濟，不縱容「那些在國外買房生活、在中國搞破壞的壞人」。曾承認在美國買房的司馬南，1月22日主動對號入座，以題為《明人明察：警惕任澤平》的一篇文章回擊，諷刺任澤平是個聲名狼藉的經濟學家。

隨後這場爭論徹底演變成了口水戰，一來一往之間不乏人身攻擊和無理謾駡。但由於話題涉及對待中國民營經濟的態度，不少意見領袖和經濟學家也紛紛加入辯論。

重量級「網紅」加入論戰

《環球時報》前總編輯胡錫進表態說：雖然消音不是解決之道，但他也反對對民營企業「喊打喊殺」，頗有為任澤平站台的意思。

官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（香港01/資料圖片）

比起胡錫進的委婉，財經作家吳曉波則立場明確，稱「我們與夾頭們已然勢同水火、勢不兩立」。他寫道，經濟學家要「在對峙的時候，脫掉西裝……把大糞撿起來，扔出去」。

不過，吳曉波不僅罵司馬南，連胡錫進也一起罵了。

他說，無論是在學界還是企業界，說到「夾頭」或「叼盤」，大家都搖著頭把他們當成一個惡劣的笑話。但是卻罕見有人願意或者敢於沖到一線，與他們大聲地辯駁格鬥。這樣的後果是，在相當廣泛的民眾層面，企業家成了「資本家」，人們對民營經濟產生了極大的誤讀和錯解，它所造成的壓抑的輿論氛圍，進而打擊了民營企業家的信心，其最終的結果則是，影響了中國經濟的投資和復蘇。

「叼盤」是個動詞，即寵物狗在和主人玩耍當中，把主人丟出去的盤子叼回來，中國網民用此形容阿諛奉承溜鬚拍馬之人。胡錫進和其主導的民族主義報章《環球時報》在網路上就被批評者稱為「叼盤」「接飛盤的小丑」。

「叼盤」是個動詞，即寵物狗在和主人玩耍當中，把主人丟出去的盤子叼回來，中國網民用此形容阿諛奉承溜鬚拍馬之人。（unsplash@wolfgang hasselman）

「夾頭」則是對司馬南的貶義稱呼。司馬南活躍於政治評論領域，以對中共的堅定支持、強烈的民族主義及反美情緒而聞名，並且以此吸引了一大批粉絲。

司馬南2012年1月20日出訪美國旅行期間發生意外，在機場被電動扶梯（中國也稱電梯）與懸牆間未設任何防護的夾角卡住頭頸，因此得了個「司馬夾頭」別名。他雖然發表眾多極端反美、反西方價值觀的言論，卻在春節期間前往美國，被不少人質疑可能家屬身在美國，或是家人轉移財產至美國。

2022年8月，司馬南更是被曝光2010年在美國買房。他後來錄製視頻承認此事，稱自己在2010年花了25萬7000美元，在美國買了一個「小房子」。一向以「愛國者」自居的司馬南處於風口浪尖之上，所作所為被形容為「反美是工作、留美是生活」。

不只是任澤平和吳曉波，很多中國網民都以「司馬夾頭」來諷刺司馬南說一套做一套，以激進的言論激起民粹主義、博流量和表忠心，實際上所言所行前後矛盾。司馬南雖然粉絲眾多，但學術能力並不為人認可。他曾在2017年6月被中國人民大學聘為教授，引發校友強烈不滿，三天後人大發出解聘令。

深圳衛視當年報導了司馬南腦袋被夾的新聞。（視頻截圖）

不過，中國網民對罵戰中的另一方任澤平，也沒有過多的好感。由於發表過眾多具有爭議性的觀點，他被稱為「網紅經濟學家」。任澤平曾發文呼籲中國政府「印錢生娃」，還在2022年中前腳唱多新能源，預言看空房地產後，轉身在蘇州熱門樓盤買房，因此登上微博熱搜榜。

很多中國網民評論這場罵戰為「小丑鬥小丑」。罵戰醜陋歸醜陋，討論的話題卻十分緊要，即中國民營經濟扮演的角色。

習近平出席中央經濟工作會議並發表重要講話。（新華社）

目前中國經濟面對重壓，中國國家主席習近平去年12月剛剛在中共中央經濟工作會議中表態：「我是一貫支援民營企業的，也是在民營經濟比較發達的地方幹過來的。」

《人民日報》頭版文章不僅報導了會議的細節，還回顧了習近平2018年主持召開民營企業座談會時的話，他那時專門強調：「民營企業和民營企業家是我們自己人。」

在2018年，對於民營經濟地位的討論在輿論場上熱火朝天。當年從上半年的債務風險到下半年的股權質押風險，再到民營企業不斷爆出的資金鏈緊張、融資難等問題，一度引發「民營經濟離場論」，讓民營企業家們和民營企業深受質疑。

中國政府在2020年在中央經濟工作會議首次提出要「強化反壟斷和防止資本無序擴張」，2021年更突然叫停了螞蟻的上市計畫，並大幅收緊對於民營經濟的監管。

中國民營經濟的口水戰持續延燒。（視覺中國）

如今中國經濟疲軟，2022年全年增長率為3%，不到2021年的一半，遠低於政府5.5%的目標。疫情走向和房地產行業的債務問題仍令前景充滿不確定，這時候重視民營經濟的呼聲再起，並不令人驚訝。

有分析認為，在任澤平和司馬南的罵戰中，兩人後來都雙雙刪文，似乎打了個平手。但是，在中國領導人「我一貫支援民營企業」的發聲背景下，這場罵戰似乎從一開始就已經分出了勝負。

但是也有分析認為，雖然官方的態度有所轉變，但並沒有改變對待民營經濟的內在邏輯。

重量級學者、中國與全球化智庫研究員儲殷1月21日發文說，中國的市場經濟是作為計劃經濟的補充逐漸發展而來。這個出身和定位，自己要有數，要有紅線別越位，「富可敵國不是好事，富可敵國忘了自己的定位，一不留神就是國家的敵人。」

儲殷是內地的重量級

儲殷寫道：「中國社會離開了民營經濟不行。不管是就業還是稅收，民企太重要了。但是這個重要性是工具意義上的，不是合法性上的。從哲學上來說，發展民營經濟，是將來揚棄民營經濟的必要過程。民營經濟是手段不是目的。」

他寫道，中國社會不患寡而患不均是傳統，相當部分人有仇富心態，對於這些人只能躲著走，不要對著來。民營經濟要適應這個社會現實。現在中央反復強調民企是自己人，民企要珍惜這個歷史機遇，好好報效祖國，揚棄掉私。

對於儲殷的觀點，有網民認為，他是含蓄地說出了市場經濟、民營經濟在中國社會中的地位。

說白了，為了經濟復蘇，中國政府突然改變了清零政策，也似乎突然改變了對民企的態度。因為有了官方態度之變，才有了輿論對左派大V的討伐。但官方這種看似權宜之舉，是否足以讓民企重新建立信心，恐怕才是關鍵之處。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載。

