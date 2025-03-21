中國衛星演練「太空纏鬥」　美太空軍：技術優勢正迅速縮小

美國太空軍高階將領示警，中國衛星已在近地軌道進行「太空纏鬥」演練，展現高機動性與軌道戰術能力，顯示中方在太空軍事技術方面正快速進展。



美國媒體《防務新聞》（Defense News）3月19日報道，美國太空軍副參謀長古特萊恩（Michael Guetlein）在華府的麥卡利斯國防計劃會議上表示，「透過我們的商業資產，我們觀察到5個不同的物體在太空中同步移動、彼此穿梭，展現高度可控的機動能力，這正是我們所稱的太空纏鬥（dogfighting in space），他們正在演練衛星間的戰術、技術與作戰程序」。

報道稱，此次演練發生於2024年，涉及3顆「試驗-24C」（Shiyan-24C）衛星，以及2顆「實踐-6」（Shijian-605A與605B）衛星。其中「實踐-6」系列被外界認為具有信號情報（SIGINT）收集能力。此次演練不僅顯示中國具備在軌高機動性，也可能涉及偵察與接近其他衛星的能力。

古特萊恩將這次中國「衛星纏鬥」演練與俄羅斯2019年的「俄羅斯套娃式」（Nesting dolls）衛星展示並列為主要威脅之一。當年俄方一顆衛星釋放出較小的子衛星，並多次接近美國軍用衛星，被視為潛在的軌道攻擊演練。

古特萊恩警告，美軍與對手之間的太空科技差距正迅速縮小，「過去我們擁有巨大優勢，但如果我們不改變對太空戰的思維，這個技術差距可能反向發展，對我們不利」。

古特萊恩強調，美國太空軍的存在「不是只是為了太空本身，而是要確保聯合作戰部隊在戰場上擁有可靠的太空支援，就像陸、海、空、網絡等其他作戰領域一樣」。