吉林一號公開衛星圖像 對比西藏定日縣6.8級地震前後變化
撰文：林芷瑩
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1月7日，西藏日喀則市定日縣發生6.8級地震，震源深度10公里。
為掌握受災區域實時情況，「吉林一號」衛星緊急調度過境西藏定日縣觀測災區，並在成像後第一時間提供給相關單位，助力地震救災工作。
定日縣措果鄉是本次地震的震中所在地，受災情況非常嚴重。根據吉林一號衛星拍攝到的高分辨率圖像顯示，措果鄉的房屋多為土坯房，地震中倒塌嚴重。
吉林一號衛星圖像中顯示，長所鄉房屋多為土木結構，抗震性能較差，在地震中倒塌嚴重。通來村、嘎旦村等地房屋大部分倒塌，有人員被困。一些村民自建的二層房坍塌成為平房，二樓只留下殘缺的半個牆面。
定日縣曲洛鄉房屋多為土木結構，在地震中倒塌嚴重。解放軍、武警部隊、消防救援隊等多支隊伍陸續抵達曲洛鄉展開救援。鄉政府正在積極搭建臨時帳篷，為受災群眾提供臨時住所。措昂村，政府已經搭建了一些帳篷供村民們居住。
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