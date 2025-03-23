商務部部長會見平治、寶馬董事長　康林松：來中國就像回家一樣

據《玉淵潭天》報道，3月23日，「中國發展高層論壇2025年年會」在北京召開，商務部部長會見前來出席的德國平治（Mercedes-Benz；內地稱「奔馳」）及寶馬集團（BMW）CEO、董事長。



平治汽車集團CEO康林松（Ola Källenius）在會見時表示，來到中國就像回到家一樣。



報道指出，康林松表示，「在這個不穩定的世界上，我們在這裏找到了一個穩定的錨點，在這裏我們知道有信任的人，所以我常說，來到這裏就像回到家一樣。」

寶馬集團（BMW）董事長齊普策（Oliver Zipse）剛到酒店，便著急與商務部長見面，他表示，「更您見面是最重要的。」在會見時，齊普策說，有矛盾應該通過對話解決，關稅只會讓大家雙輸。

中國商務部部長王文濤也表示，「一個月發生了太多的事情，現在得每天早上看新聞，我得知道在我睡著的時候發生了什麼，」王文濤指出，個別國家單邊主義、保護主義的作法，給全球經濟帶來較大不確定性，中國期望與歐方一道，成為多邊貿易體制的支柱，為世界注入確定性、穩定性。

值得一提的是，這已是近期多位跨國企業高層密集訪華的又一例。稍早，蘋果CEO庫克、三星會長李在鎔、高通總裁安蒙均現身北京，引發關注。