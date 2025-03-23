中外科技巨頭齊現身北京　李在鎔、高通總裁參訪小米　庫克遊景山

據《新浪科技》及多家內媒報道，三星電子會長李在鎔與高通總裁安蒙近日共同現身小米汽車工廠，由小米創辦人雷軍與聯合創始人林斌等高層親自接待，並一同合照。



報道指，兩位國際科技巨頭此次訪華，恰逢「中國發展高層論壇2025年年會」於3月23日至24日在北京舉行。



值得注意的是，早在2015年，雷軍與三星之間曾發生一段供應鏈糾葛。當時小米計劃在小米5手機中採用三星AMOLED屏幕，卻因內部高管與三星半導體中國區高層會談時態度不當，導致雙方激烈爭執，三星高層憤然離場。該事件直接導致三星中斷屏幕供應，令小米產品生產受阻。為修復關係，雷軍親自赴深圳設宴致歉，並四度前往三星韓國總部，最終於兩年後恢復供應合作。

此外，本次「中國發展高層論壇2025年年會」主題為「全面釋放發展動能，共促全球經濟穩定增長」。除三星會長李在鎔外，包括蘋果CEO庫克（Tim Cook）在內的逾80位跨國企業領袖將出席論壇。

在正式會議前，蘋果CEO蒂姆‧庫克已於22日現身北京。據悉，庫克與壹心娛樂董事長楊天真一同攀登景山公園，他表示「被景山山頂眺望故宮的全景震撼」，並獲贈一件唐裝，稱自己「很喜歡北京」。

有分析認為，眾多跨國科技領袖密集訪華出席論壇，釋放出對中國市場高度關注的訊號，也顯示中國仍是全球企業尋求合作與發展的重要陣地。