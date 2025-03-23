2025中國發展高層論壇今召開：李強發表演講　陳茂波、李澤楷出席

據中國發展高層論壇官方公眾號消息，中國發展高層論壇2025年年會於今日（3月23日）上午9時在北京開幕。國務院總理李強將出席並發表主旨演講。此外，北京市委書記尹力、國務委員兼國務院秘書長吳正隆等國家領導人出席。



根據中國發展高層論壇官方發布名單，本港財政司司長陳茂波、盈科拓展集團創辦人李澤楷、港交所主席唐家成等亦將出席。



中國發展高層論壇由國務院發展研究中心主辦，中國發展研究基金會承辦。自2000年首次舉辦以來，論壇堅持「與世界對話，謀共同發展」的宗旨，形成了專業化、高層次的鮮明特色，已成為中國政府高層、全球商界領袖、國際組織和中外學者之間重要的交流對話平台。

此次中國發展高層論壇2025年年會將聚焦經濟金融、健康醫療、科技引領新質生產力、人工智能、全球產業供應鏈合作、人口變化等議題。

2024年3月24日，中國財政部長藍佛安在北京舉行的2024年度中國發展高層論壇上發表演說。（Getty）

主要中方代表名單：

國家領導：

李 強 中共中央政治局常委、國務院總理

尹 力 中共中央政治局委員、北京市委書記

吳政隆 國務委員兼國務院秘書長

政府部門：

莊榮文 中央宣傳部副部長，中央網絡安全和信息化委員會辦公室主任、國家互聯網信息辦公室主任

韓文秀 中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）、中央農村工作領導小組辦公室主任

馬朝旭 外交部副部長（分管外交日常業務工作，正部長級）

鄭柵潔 國家發展和改革委員會主任

陰和俊 科學技術部部長

李樂成 工業和信息化部黨組書記

藍佛安 財政部部長

黃潤秋 生態環境部部長

倪 虹 住房和城鄉建設部部長

王文濤 商務部部長

雷海潮 國家衛生健康委員會主任

潘功勝 中國人民銀行行長

張玉卓 國務院國有資產監督管理委員會主任

李雲澤 國家金融監督管理總局局長

吳 清 中國證券監督管理委員會主席

沈丹陽 國務院研究室主任

畢井泉 第十四屆全國政協常委、經濟委員會副主任，中國國際經濟交流中心理事長

汪 洋 國務院副秘書長

吳 巖 教育部副部長

熊繼軍 工業和信息化部副部長

唐承沛 民政部副部長

郭 芳 生態環境部副部長

李詠箑 商務部國際貿易談判副代表

饒 權 文化和旅遊部副部長

郭燕紅 國家衛生健康委員會副主任

朱鶴新 中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長

劉烈宏 國家發展和改革委員會黨組成員、國家數據局局長

章 軻 國家醫療保障局局長

康旭平 國務院研究室副主任、國務院總理辦公室主任

余艷紅 國家中醫藥管理局局長

羅來君 全國工商聯黨組成員

李寶榮 中國行政管理學會會長

嚴文斌 新華通訊社原副社長、高級編輯

黃華波 國家醫療保障局副局長

孫 陽 國家疾病預防控制局副局長

楊 勝 國家藥品監督管理局副局長

張 偉 中國服務貿易協會會長

地方政府：

殷 勇 北京市市長

龔 正 上海市市長

華 源 上海市委常委、副市長

司馬紅 北京市副市長

李文海 天津市副市長

謝 京 海南省副省長

舒 慶 上海市政府黨組成員

陳之常 南京市市長

香港特別行政區政府：

陳茂波 香港特別行政區政府財政司司長

企業界：

陳懷宇 中國進出口銀行董事長

王春英 中國進出口銀行行長

廖 林 中國工商銀行董事長

劉 珺 中國工商銀行行長

谷 澍 中國農業銀行董事長

葛海蛟 中國銀行董事長

張 輝 中國銀行行長

張金良 中國建設銀行董事長

奚國華 中國中信集團有限公司董事長

張文武 中國中信集團有限公司總經理

丁向群 中國人民保險集團股份有限公司董事長

趙 鵬 中國人民保險集團股份有限公司總裁

侯啟軍 中國石油天然氣集團有限公司總經理

溫樞剛 中國華能集團有限公司董事長

柯瑞文 中國電信集團有限公司董事長

楊 傑 中國移動通信集團有限公司董事長

何 飈 中國移動通信集團有限公司總經理

張曉侖 中國機械工業集團有限公司董事長

陳得信 中國五礦集團有限公司董事長

朱可炳 中國五礦集團有限公司總經理

崔志成 中國通用技術（集團）控股有限責任公司總經理

劉愛力 中國郵政集團有限公司董事長

白忠泉 中國醫藥集團有限公司董事長

陳 亮 中國國際金融股份有限公司董事長

單 一 國新國際投資有限公司執行董事、總經理

寧高寧 亞太經合組織工商咨詢理事會可持續增長工作組主席、中國工商理事會主席

宋志平 中國上市公司協會會長

徐念沙 中國機械工業聯合會會長

許 冉 京東集團首席執行官

張玉良 綠地控股集團董事長、總裁

陳東升 泰康保險集團創始人、董事長兼首席執行官

李東生 TCL創始人、董事長

張文中 物美集團創始人、多點Dmall 創始人

井賢棟 螞蟻集團董事長

劉春喜 伊利集團高級執行總裁

繆漢根 盛虹控股集團有限公司董事長

楊元慶 聯想集團董事長兼首席執行官

劉永好 新希望集團有限公司董事長

張 雷 遠景科技集團董事長

何小鵬 小鵬汽車董事長、首席執行官

蔡英華 神州數碼控股有限公司總裁

李仙德 晶科能源公司董事長

蔣東強 中電控股有限公司首席執行官

李振國 隆基綠能創始人、總裁

張 磊 高瓴創始人兼首席執行官

張志洲 敦和資產管理有限公司首席執行官

鄺子平 啟明創投創始主管合夥人

瞿 芳 小紅書創始人、集團總裁

王興興 宇樹科技創始人兼首席執行官

余 凱 地平線創始人兼首席執行官

吳海生 奇富科技首席執行官

李鳳婷 健合集團首席執行官

吳啟楠 新風天域聯合創始人兼首席執行官

李振福 德福資本創始合夥人兼首席執行官

段永基 四通控股有限公司董事長

查懋德 懋業有限公司董事長

歐陽伯權 香港鐵路有限公司主席

李澤楷 盈科拓展集團創辦人、主席

鄭志雯 香港瑰麗酒店集團首席執行官

唐家成 香港交易所主席

王雪紅 宏達集團董事長、執行長

陳文琦 威盛集團董事長、執行長

學術界：

朱 民 中國國際經濟交流中心資深專家委員、國際貨幣基金組織原副總裁

屠光紹 上海新金融研究院理事長，中國投資有限責任公司原副董事長、總經理

蔡 昉 中國社會科學院國家高端智庫首席專家

李 揚 中國社會科學院學部委員、國家金融與發展實驗室理事長

高培勇 中國社會科學院學部委員、原副院長

張宇燕 中國社會科學院學部委員、世界經濟與政治研究所研究員

朱雲來 清華大學管理實踐訪問教授、中金公司原總裁兼首席執行官

薛 瀾 清華大學蘇世民書院院長、教授

白重恩 清華大學經濟管理學院院長、全國工商聯副主席

李稻葵 清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長

錢穎一 清華大學經濟管理學院教授、西湖大學校董會主席

海 聞 北京大學校務委員會副主任、北京大學匯豐商學院創院院長

黃益平 北京大學國家發展研究院院長

周其仁 北京大學國家發展研究院教授

劉 俏 北京大學光華管理學院院長、教授

劉遵義 國際歐亞科學院院士、香港中文大學前校長

鄭永年 香港中文大學（深圳）公共政策學院院長

劉元春 上海財經大學校長

趙昌文 中山大學國家發展研究院院長

李 實 浙江大學共享與發展研究院院長、教授

張宏江 北京智源研究院創始人、美國國家工程院院士

國務院發展研究中心：

陸 昊 論壇中方主席；國務院發展研究中心主任

張來明 國務院發展研究中心副主任

隆國強 國務院發展研究中心副主任

張順喜 國務院發展研究中心副主任

張軍擴 中國發展研究基金會理事長、第十四屆全國政協提案委員會副主任

余 斌 第十四屆全國政協經濟委員會委員、國務院發展研究中心原副主任

劉世錦 中國環境與發展國際合作委員會中方首席顧問、國務院發展研究中心原副主任

王一鳴 中國國際經濟交流中心副理事長、國務院發展研究中心原副主任