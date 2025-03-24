陷資金危機　王健林80億元股權被全部凍結　賣商場套現能否解困？

內媒《紅星資本局》23日報道，日前，中國內地前首富王健林旗下大連萬達集團股份有限公司（以下簡稱大連萬達集團）又新增一條股權凍結信息，其持有的北京萬達文化產業集團80億元（人民幣，下同）股權被全部凍結。



王健林。（網上圖片）

天眼查顯示，近日，北京萬達文化產業集團新增1條股權凍結信息，被執行人為大連萬達集團，凍結股權數額為80億元，凍結期限為2025年3月18日至2028年3月17日，執行法院為河南省鄭州市中級法院。

資料顯示，北京萬達文化產業集團成立於2012年9月，註冊資本為80億元，大連萬達集團對其持股比例為100%，這意味著，此次法院將其持有的全部股權進行了凍結。

今年以來，大連萬達集團新增多條股權凍結信息、被執行人信息。股權凍結方面，2月，大連萬達集團持有的大連萬達商業管理集團19.79億元股權被北京市海澱區法院凍結，持有的萬達文化產業有限公司1億元股權被橫琴粵澳深度合作區法院凍結。

被執行人信息方面，2月25日，大連萬達集團被上海金融法院執行超4775萬元；2月24日，被甘肅礦區法院執行17.1億元；2月20日，被北京市第二中級法院執行17.2億元。

兩年賣出近20個萬達廣場項目

值得關注的是，為了緩解債務壓力，萬達開始向輕資產模式轉型，近兩年合計賣出近20個萬達廣場項目，其中，僅在2025年開年一個多月，就已出售了5座萬達廣場。

此外，大連萬達集團還通過減持套現。根據萬達電影發布的公告，大連萬達集團旗下莘縣融智於3月11日減持公司股份693.2萬股；3月12日至3月18日，又合計減持公司股份1818.57萬股；如按區間均價測算，套現金額合計超3億元。