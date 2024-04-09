萬達引入600億成功拆雷　王健林出售「金雞母」埋下一輪憂患

內地商業地產巨企萬達集團從去年起為了償還債務一路變賣資產，終於在今年3月底迎來轉機。



3月30日，大連萬達商管（萬達商業）和包括太盟投資集團、阿布達比投資局、穆巴達拉投資公司、中信資本、美股上市資管公司ARES在內的五家機構簽署投資協議，以600億元（人民幣，下同）出售「大連新達盟」60%的股權。

大連新達盟是萬達商業今年1月成立的控股平台，全資擁有中國最大的商業地產管理公司珠海萬達商管（下稱萬達商管）。後者管理中國包括萬達廣場在內的496家綜合性商場。

這是近五年來中國私募市場規模最大的單筆投資。有財經自媒體評論，這筆錢能讓上市失敗、負債達千億元的萬達商管鬆一口氣，但也讓萬達失去自己的搖錢樹。這是因為，注資完成後，太盟等五家機構將擁有新達盟60%的股權，萬達商業持股40%，比之前的78.8%的持股比例大幅下降。

皆大歡喜的交易？

此次的600億元投資，最早要追溯到2021年。萬達商業和太盟、珠海國資委等22家投資者當時簽訂股份轉讓協定，獲得投資380億元投資。

協議約定，萬達商管得在2023年底前完成上市，否則要向投資者以8%的年收益率回購股份。去年，萬達商管上市失敗，這筆回購款達到近400億元。

據《證券時報網》報道，萬達商管去年上半年營業總收入為254.52億元，但合併有息負債就達到1412.83億元，其中一年內到期的有息負債為292.57億元。顯然，萬達商管無法在債務之外，承擔400億元的回購款壓力。

萬達集團2019年起加速開設萬達廣場，並與蘇寧合作，圍繞對方店舖增加配套，自我市場定位一度是「城市的中心」。（中新社）

去年12月，萬達商業與太盟重新簽署投資協議，將出售股權比例提高到60%。危機得到解除。

內地媒體將這筆交易形容為「皆大歡喜」。萬達商管最高估值2000億元，以管理商業面積計，為全球最大的商業管理公司。對於入局的五位投資者而言，他們相當於拿到了五折券——以600億元就拿下了60%的股份。

對於萬達，人們說這是萬達董事長王健林再一次成功將企業從危機邊緣拉回來。

清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵在自己B站的「財經有稻」中說，此次引入600億戰投，意味著內地房地產成功拆掉一個暗雷。

李稻葵也提到，萬達商管是「很賺錢的」，為母公司貢獻了72%的利潤。「所以王健林原本是捨不得賣的呀，但是沒辦法，我認為這次投資是對內地房地產的一次拆雷行動。」

萬達失去了上市工具？

對於樓市而言，一顆暗雷可能拆掉了，但對萬達而言，擔憂卻沒有消失。

第一重擔憂，是萬達失去了商管這一重要的融資工具。

萬達集團成立於1988年，在2005年將旗下商業、住宅兩大公司合為一家——萬達商業地產，並開始以每年10座以上萬達廣場的速度佈局中國。截至2022年底，中國有473座萬達廣場。

2020年初，王健林曾謀求萬達地產加速登錄資本市場。（VCG）

萬達商業和萬達商管的區別在於，萬達商管不持有任何萬達廣場，秉承所謂的「輕資產」模式，僅負責商場設計、招商和運營，收入以服務費和租金為主，而無需投入大筆的建設資金。

但是，形式上的輕資產，卻不能掩蓋實際上萬達商管與重資產的萬達商業息息相關的實質。

目前，萬達商管掌管全國近500家大型商業中心，其中290個為大連萬達集團旗下的商業中心。根據萬達商管去年提交給港交所的招股書，2022年萬達商管收入的64.5%來自萬達商管旗下萬達廣場，說明公司收入仍然大部分需要關聯的萬達廣場來支撐。

諮詢公司埃培智（IPG）中國區首席經濟學家柏文喜告訴搜狐財經，從2019年到2022年，萬達商管毛利率的提升，主要得益於母公司萬達商業的「輸送」，以亮化業績助力其上市。

因此也有分析指出，萬達商管在本質上，是萬達廣場和地產中剝離出來的上市和融資工具。而之所以從2021年起四次向港交所提交招股書都未能上市，一方面是該公司與集團公司多重的關聯交易，讓業績數位注水，另一方面，也跟監管方不願地產業上市「圈錢」有關。

有接近萬達的消息人士對《財新網》說，萬達商管上市已無各類資料和審計上的「技術性問題」，主要是證監會對涉房地產企業上市仍有顧慮。

一般而言，內地企業要赴港上市，需在完成答覆證監會國際部提出的回饋問題後，獲得許可檔，香港聯交所才會安排公司上市聆訊。

2021年11月15日，萬達發布王健林主持召開萬達集團創新工作推進會照片。（萬達集團官網）

萬達難以高枕無憂

第二重擔憂，是沒有了上市工具，集團的現金壓力怎麼辦？ 去年4月，王健林在萬達高管會議上說：「萬達商管上市遇到困難，集團資金十分緊張。」

去年11月，萬達商業在港交所公告，計劃調整子公司萬達地產一筆6億美元規模債券的還款計劃，以緩解公司的流動性壓力。公告稱，當前房地產行業持續低迷，包括商業物業管理等相關行業均受到經濟放緩、金融市場波動等負面因素影響，使得公司業務及現金流受挫，再融資面臨挑戰。

萬達商業還有兩筆美元債分別於2025年、2026年分批到期，規模均為4億美元。

癥結還是在地產。

《財新網》報道指出，萬達商業的流動性壓力，最初是由其地產板塊萬達地產引起。報道引述接近萬達集團的人士稱，萬達地產專案基本集中在三四線城市，在2021年下半年以來的房地產行業整體下行周期中受影響較大，去化困難。萬達地產各地不少住宅項目已進入保交樓名單，公司也多次裁員。

截至今年4月初，萬達地產旗下有60多家子公司被各地法院列為失信被執行人。圖為萬達集團創始人暨董事長王健林。（網上圖片）

此外，萬達地產的子公司也出現大面積商票逾期、司法被執行等問題。財經自媒體「財經九號」在上海票據交易所發布的商票持續逾期名單發現，至少有18家萬達地產的全資子公司出現商票逾期。

報道還指出，截至今年4月初，萬達地產旗下有60多家子公司被各地法院列為失信被執行人。文章形容，如果說萬達商管還能引入戰投緩解一時困難，萬達地產真的是「沉痾難起、良藥難尋」了。

但今年70歲的王健林卻仍在四處奔走。從去年5月到今年3月，據對公開報道的不完全統計，萬達已經出售了14座萬達廣場。此外，王健林也徹底出清了旗下的電影資產。

有網民總結王健林的心態是：年會停了，大連人足球俱樂部解散了，影院賣了，就連說過一定不能丟的萬達商管的絕對控股權，也放棄了，商場又有什麼不能賣的呢？2023年，王健林以1000億元位列胡潤全球富豪榜第121名，而短短一年，在同一個榜單上，王健林的財富僅剩300億元。

這也或許可以解釋，為何在3月30日那筆皆大歡喜的協議簽約儀式上，王健林並沒有出席。中國經濟仍在緩慢復蘇，商業地產也還在負債前行。對萬達而言，遠遠還沒有到可以慶祝的時候。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

