湖南湘江流域鉈濃度異常　不足1克即致死！污染源水泥廠已被管控

近日，湘江流量最大、流程最長支流——耒水流域的部分河段出現水質異常，湖南省生態環境廳檢測發現，該河段的鉈濃度超出飲用水標準限值，目前污染源已被管控。



永興縣政府辦發布的通知。（永興縣政府辦）

湖南省生態環境廳周二（3月25日）發布通報程，3月16日，耒水郴州-耒陽跨市斷面鉈濃度為0.13微克/升，出現異常（參照《地表水環境質量標準》中的集中式生活飲用水地表水源地特定項目標準限值0.1微克/升）。

在生態環境部應急辦的指導下，湖南省及郴州、衡陽兩地啟動應急處置，現污染源已被管控。

事件發生後，郴州市、耒陽市相繼啟動突發環境事件應急響應，組織對耒水全流域進行採樣監測、溯源排查，3月17日，經核實，確定污染源為位於郴州市蘇仙區的某水泥生產企業。主要原因為該企業近日拆除舊生產線的窯爐時，窯爐內含鉈灰塵被雨水沖刷後，經雨水排放口流入外環境水體導致。

在近日的應急處置中，郴州市重點開展污染源控制，組織將涉事企業廢水轉運至重金屬污水處理廠進行處置，做好場地防滲處理、修建應急池、砌磚圍堰、廠區主水溝加鋪混凝土等措施，清除污染源頭隱患。

對該企業下游坳上河、郴江及耒水受影響的河段，郴州、衡陽兩市在部、省技術專家指導下開展控源截流、投放除鉈劑治理、強化水量調度、監控沿線水質指標等措施，確保群眾飲用水安全。

圖為湘江流域。（新華社）

監測數據顯示，自3月16日以來，事發地下游各水廠出水鉈濃度均在《生活飲用水衛生標準》限值0.1微克/升以內，供水安全未受到影響。目前，處置工作正在有序進行。

公開資料顯示，耒水是湘江流量最大、流程最長支流，全長453公里，流經汝城縣、資興市、蘇仙區、永興縣，從衡陽耒陽市東南角黃市鎮大河入境，再經衡南縣至珠暉區耒河口注入湘江。

2020年12月11日，湖南省生態環境廳曾進行鉈濃度異常問題整治工作，指出要依法打擊涉鉈企業違法行為的高壓態勢基本形成，涉鉈企業監測監管常態化管理機制基本建立，流域環境風險隱患持續降低等工作目標等。

雖然官方出台了整治方案，但湘江流域依然多次出現鉈超標排放和飲用水水源地鉈濃度異常。2020年以來，湘江幹流22個飲用水水源地中，17個出現鉈濃度異常。此外，湖南多地也出現鎘、砷等重金屬超標的現象。

據了解，鉈是無味道的金屬，大多以分散狀態存在於鉛、鋅、鐵、銅等金屬的硫礦中。而且還是一種人體非必需的微量元素，能通過水、食物、呼吸進入人體，其化合物會導致食道癌、肝癌、大腸癌等多種疾病的發生，不足1克的鉈就足以令一個成年人死亡。