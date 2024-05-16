福建1歲女嬰鉈中毒癱瘓、父中毒身亡　兇手竟為爭產投毒一審判死

2022年，福建福州年僅1歲的女嬰阿毛（化名）「鉈中毒」，警方查明是其嬸嬸王遐在奶粉中投毒，她被捕後更供認曾向小叔、即阿毛父親林建偉投毒致死，而她投毒的原因，只因不滿家中店面分給小叔一家。如今，阿毛四肢癱瘓，有多種後遺症，時常住院。

2023年9月，福州市中級人民法院一審以故意殺人罪判處王遐死刑。今年4月，此案二審在福建省高級人民法院開庭，目前還未宣判。



網購硝酸鉈投毒

《紅星新聞》報道，一審判決書顯示，王遐曾多次在網上搜索硝酸鉈、秋水仙堿等毒物相關資料，還搜索「老公和孩子都去世了，可以繼承公婆財產嗎」等資料。

2021年11月，王遐花費465元（人民幣，下同）向西安某貿易公司網購3克秋水仙堿，但因味道太苦被她倒掉。她在影片網站看到有人用鉈投毒的案件，便產生用鉈向阿毛母親楊藻投毒的念頭。2022年1月，王遐以1700元向上述公司購買25克硝酸鉈。

阿毛周歲宴當天拍攝的影片截圖。（紅星新聞）

2022年1月底，王遐隨夫家回老家過年。王遐供述，當她得知家姑要為阿毛辦周歲酒宴時非常生氣，產生了投放硝酸鉈給阿毛食用的念頭。同年2月4日，王遐趁家中無人之際，將硝酸鉈投入阿毛的奶粉罐中。當天，阿毛食用奶粉後出現腹瀉、發燒等症狀後送診所治療，後轉至福州市兒童醫院治療。

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阿毛一度昏迷，在兒童深切治療部（PICU）留醫一星期才確診。當時，家屬曾在網上求解藥「普魯士藍」，後在網絡幫助下聯繫到北京一間醫院，取得10瓶解藥。

阿毛的祖母稱，從來未想過孫女和兒子會被人投毒，醫院發現阿毛是鉈中毒後，曾告知或是人為投毒，但他們不信，最終由醫院報警，才揭發事件。

小叔非意外死亡

2022年2月28日凌晨，王遐在住處被捕，更牽出阿毛父親林建偉的死亡並非意外。

一審判決書顯示，2021年3月10日，王遐花費775元向上述貿易公司網購秋水仙堿5克。3月18日，王遐將秋水仙堿放在林建偉的飯碗內，林建偉食用後當晚嚴重腹瀉，去診所就診。

當年6月初，林建偉再發腸胃不適；6月26日，他因腹瀉、嘔吐去醫院就診，按闌尾炎治療，6月27日轉入福建醫科大學附屬第一醫院。僅過兩天，林建偉經搶救無效死亡，第二天屍體火化。

醫生曾提取林建偉血樣送至深圳進行病原微生物檢查。留存血樣成此後的關鍵證據。一審判決書顯示，2022年3月，林建偉骨灰未檢出鉈元素，其留存血樣中血液分離物（血漿）、（血細胞）檢出秋水仙堿含量均超致死血濃度。

一份司法鑒定中心的專家審核意見書顯示，林建偉符合因秋水仙堿中毒致多器官功能衰竭而死亡。根據送檢材料，不排除其生前再次存在中毒可能性。

一審判死，背後存家族爭產、妯娌矛盾

2023年5月，福州市中院一審開庭審理，以故意殺人罪判處王遐死刑，需賠償70多萬元。

2023年5月，福州市中院一審開庭審理，以故意殺人罪判處王遐死刑。（紅星新聞）

對於投毒原因，一審判決書顯示，王遐與林建偉一家存在房產利益衝突和情感矛盾。王遐投毒林建偉是因不滿店面分給小叔林建偉，想爭更多利益；投毒阿毛是因不滿林建偉死後店面產權由阿毛繼承，與弟媳楊藻產生矛盾。

另楊藻透露，王遐在法庭上承認是為了爭家產，也指責家姑和丈夫對她不好。她承認，兩妯娌關係不好，但大家分開住，不常碰面。

女童四肢癱軟常住院

一審判決書顯示，經鑒定，案發時間近一年時，阿毛鉈中毒後出現四肢癱瘓等嚴重後遺症，鑒定為重傷一級，構成一級傷殘。

案發近一年後出具的鑒定書顯示，阿毛仍遺留意識內容差、大運動發育落後，抬頭不穩、不會翻身、控制能力差等問題。福建省福州兒童醫院住院證明書診斷其有重症肺炎、中毒性腦病後遺症、症狀性癲癇（繼發性癲癇）等。

阿毛目前四肢癱瘓，有多種後遺症。（紅星新聞）

現年3歲的阿毛四肢癱軟，手指僵直，對外界沒有太多反應。家屬稱，實際上阿毛包括肺等器官已衰竭。她沒有抵抗力，不能外出，一不小心就感冒發燒，十次住院有八次要入ICU。兩年來，林家已為阿毛花費約5、60萬治療費。

楊藻表示，自從丈夫死後，她開始和林家有矛盾，關係破裂後無法留在林家。她如今要工作謀生，沒有能力照顧阿毛，只是每個月偶爾去探望，與林家人少有照面，「兩年了，還沒完全緩過來，希望她永遠沒有病痛」。