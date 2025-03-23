湖南耒水流域部分河段鉈濃度異常　當地通報指沿線飲用水安全

綜合內媒報道，湖南郴州永興縣政府辦發佈的通知顯示，2025年3月16日20時，耒水郴州-衡陽跨市斷面大河灘地表水自動監控站數據顯示鉈濃度異常，造成跨市污染，威脅下游飲水安全。



3月23日，湖南郴州官方發佈通報稱：近日，耒水流域部分河段水質出現異常。經監測，沿線飲用水安全。



內媒《極目新聞》報道，湖南郴州永興縣政府辦發佈的通知顯示，2025年3月16日20時，耒水郴州-衡陽跨市斷面大河灘地表水自動監控站數據顯示鉈濃度異常，造成跨市污染，威脅下游飲水安全。

該通知提到，為科學處置該突發環境事件，及時消除事件危害，保障下游飲水安全和公眾生命健康，永興縣政府決定於3月17日0時啟動耒水流域(永興段)突發環境事件Ⅳ級應急響應。

2024年4月26日，湖南省耒陽市，近期耒水上游降水增加，水量豐沛，遙田水電站開閘發電。（視覺中國）

據報道，鉈是無臭味的金屬，大多以分散狀態存在於鉛、鋅、鐵、銅等金屬的硫礦中。鉈是人體非必需微量元素，能通過水、食物、呼吸進入人體，其化合物會導致食道癌、肝癌、大腸癌等多種疾病的發生。

家住郴州與衡陽交界處一位村民提到，有人告知他疑似周邊某縣有工廠排水出了問題，之後當地在現有水壩攔水投藥，淨化水體。

22日晚，永興縣政府辦職員向內媒證實，這則通知屬實。據其了解，3月16日監測出耒水斷面鉈濃度異常至今，該縣相關職能部門聯合周邊縣（市、區）一直在處理此事，一方面是向被污染的水域投藥，降低鉈濃度，另一方面是排查污染源及原因，但具體原因其暫不掌握。

官方通報。

官方通報。

3月23日，湖南郴州官方發佈通報：近日，耒水流域部分河段水質出現異常。當地迅速啟動應急機制，並與下游地區高效協同處置。經監測，沿線飲用水安全。下一步，將持續採取有力措施，確保飲用水安全。