全球首款大尺寸電子紙螢幕發布　低碳智能！可流暢播放影片

周二（3月25日），廣州奧翼電子科技股份有限公司發布全球首款30寸以上影片電子紙顯示屏（螢幕）。這一突破性技術以高達18幀/秒的刷新率，實現了流暢影片播放，推動大尺寸彩色電子紙從靜態顯示邁入動態顯示。



廣州奧翼電子科技股份有限公司發布全球首款30寸以上影片電子紙顯示屏（螢幕）。（南方日報）

據《南方日報》報道，長期以來，電子紙技術的低刷新率和響應速度局限了其應用場景，使其僅能勝任靜態內容顯示。而通過今次新的開發，進行專用算法的技術突破，結合FPGA的處理技術，成功攻克了這一技術難題。

其核心創新在於分屏統一控制、優化的圖像處理算法和局部顯示功能，能夠僅對畫面局部區域進行動態刷新，並控制大屏分屏同步顯示，顯著提升了響應速度與刷新效率。

這一技術不僅極大縮短了延遲時間，還減少了閃屏現象，使得動態內容能夠以高清晰度和流暢度呈現。該技術也使電子紙屏幕能夠呈現更為豐富、逼真的色彩效果，動態畫面更加生動細膩，極大地提升了視覺體驗。

這款影片電子紙顯示屏達到31.2寸，與傳統LCD或OLED屏幕相比，這款顯示屏在低功耗方面更有優勢，尤其適合應用於需要長時間運行的戶外場景。

這一突破性技術以高達18幀/秒的刷新率，實現了流暢影片播放，推動大尺寸彩色電子紙從靜態顯示邁入動態顯示。（南方日報）

此外，大尺寸設計為用戶提供了更廣闊的視野，配合在強光或直射陽光下仍能保持高對比度和清晰可視性的特點，使其在戶外數字標牌、巴士站牌、公共信息屏等場景中展現出獨特的應用價值。

應用場景方面，在戶外廣告領域，它支持循環播放影片廣告的同時維持超低能耗，為廣告商提供了全新的低碳化解決方案；在智慧教育領域，其護眼特性與動態播放能力相結合，為教學內容的展示提供了節能環保的新選擇；在智能家居和物聯網領域，則可作為信息中心，實現更豐富的人機交互功能。

目前，該產品已進入量產階段，預計將在未來兩個月內正式投放市場，開啟彩色電子紙技術在大規模商業化應用。