日賺1.1億！比亞迪發布史上最強財報 2024營收7771億超越Tesla
3月24日，中國新能源汽車領軍企業比亞迪交出了一份「史上最強」財報，各項核心數據再創新高，2024年營收7771億元人民幣，同比增長29%，首次突破7000億；也首次超越特斯拉2024年976.9億美元（約合人民幣7022.35億元人民幣）的營收規模。
此外，比亞迪淨利潤也迎來明顯增長，歸母淨利潤約402.5億元人民幣，同比增長34%，相當於每日淨賺1.1億元人民幣。其中，汽車相關業務的利潤總額為363.32億元，同比增長約16.8%。按全年銷量427萬輛計算，比亞迪單車利潤約為8500元。
比亞迪還開啟百億分紅，引發資本市場關注。2024年年度利潤分配預案為：以目前總股本30.39億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利為39.74元（含稅），不送紅股，不以公積金轉增股本，總計將派發約120.77億元的現金紅利。
比亞迪2024年財報顯示，多項業績創下公司歷史新高。財報顯示，2024年，比亞迪全球銷量達427萬輛，同比增長41%。同期，比亞迪實現營業收入7771.02億元，同比增長29.02%；其中汽車相關業務營收達6173.8億元，同比增長27.7%，占營業收入比重達79.45%。
對比全球汽車行業來看，比亞迪2024年的營收已經超越奧迪（Audi）與Tesla。財報顯示，2024年，奧迪集團營收為654.3億歐元（約合人民幣5094億元）；Tesla營收為976.9億美元（約合人民幣7107億元）。同期，比亞迪利潤總額達到496.81億元，同比增長33.3%；實現歸母淨利潤402.54億元，同比增長34%。超過吉利、長城、上汽，再次登頂中國汽車業。
據《21世紀經濟報導》報道，在貫穿2024年的汽車價格戰中，比亞迪汽車業務毛利率未受到影響，達到21.02%，同比增長0.63個百分點，超過理想汽車級Tesla。值得關注的是，與六年前相比，比亞迪的歸母淨利潤增長了24倍，這在中國汽車企業中並不多見——例如，吉利汽車的歸母淨利潤從2019年至2024年僅增長了1倍左右。
雖然財報亮眼但市場似乎並不買賬。3月25日開盤，比亞迪A股和港股一路走跌。報道引述業內人士分析表示，比亞迪仍需直面兩大挑戰：一是智能化技術落地速度，二是高端品牌心智建設。當電動化上半場接近終局，這家「技術偏執狂」能否在智能化下半場繼續領跑？
但報道仍肯定比亞迪的「吸金能力」指出，從比亞迪2019年的低谷到現在的業績，便足以窺見。當時新能源車市場還未開啟，高研發投入使得2019年比亞迪近利潤僅16.12億，同比下滑42.03%。
而目前一輛車8500元的淨利潤，高於國內另一龍頭車企吉利汽車的單車淨利潤7600元。雖然相較Tesla的單車淨利潤約0.4萬美元（約合人民幣2.9萬元）會有些低，但在價格戰中，比亞迪依靠「成本控制」和「規模化」兩張王牌繼續維持利潤。且成本控制主要體現在產業鏈的垂直整合上，覆蓋電池、電機、電控等全產業鏈，減少對外部供應商的依賴，實現成本自主可控。
除了與Tesla相比，與豪華車企相比，比亞迪的單車利潤也不算亮眼。但20萬以下車型是比亞迪的主要戰場，「薄利多銷」也推動比亞迪營收超過豪華車企。不過，對於新能源車企來說，前期巨額的研發投入，將會影響其利潤表現。這點對於新能源車企來說，要想趕上豪華車企巨頭，仍然有一段路要走。
雖然比亞迪旗下的騰勢、方程豹和仰望等品牌承擔了高端化業務的重任，但2024年，騰勢、方程豹和仰望三大品牌銷量合計約為19萬輛，佔比全年總銷量不足5%，對利潤貢獻有限，且騰勢品牌部份車型仍處於虧損狀態。
三成收入來自海外
2024年，比亞迪在中國的營收已遠超寶馬和平治在中國營收的綜合。與此同時，海外市場也是比亞迪另一條重要的「吸金之路」。
2024年，整車出口前十的企業中，比亞迪以41.7萬輛的銷售量位居前列，同比增長71.8%，占集團總銷量的10%左右。2024年比亞迪海外市場總營收達2218.84億元，佔比總營收達28.55%，同比增長27.70%。粗略計算來看，2024年比亞迪海外市場的汽車業務營收高達997.37億元，以41.7萬輛銷售量計算，比亞迪海外單車售價約為23.9萬，也遠高於國內市場的12.4萬元。
且比亞迪部份車型在海外市場的售價甚至高於BBA（Benz、BMW、Audi），這也為比亞迪提供了利潤支援。此外，在海外投資建廠，也為比亞迪降低了海外市場成本。不過，2025年，出口仍然是比亞迪銷量增長關鍵支柱，直到海外工廠全面投產。
比亞迪在財報中也指出，2025年，將持續拓寬海外市場產品矩陣，加速完善海外多區域產能佈局及銷售網絡搭建；同時進一步提升自有出口運力，繼續攜手合作夥伴深耕海外各市場。 2025年1月比亞迪海外銷量就迎來「開門紅」，達6.63萬輛，同比增長83.4%，環比增長16.1%，創月度新高，主要受益於歐洲、東南亞及拉美市場的爆發式增長。
比亞迪董事長王傳福曾稱，2028年比亞迪要衝擊1000萬輛的年銷量目標，其中海外銷量為500萬輛。且王傳福有著更大的目標——2025年超越豐田，成為全球第一車企。
巨額研發資金支撐技術領先 單車研發成本1.3萬
銷量、業績飆升背後是比亞迪技術儲備實力的提升。巨額的研發資金是實現技術領先的關鍵。2024年比亞迪研發投入達541.61億元，同比增長35.68%。比亞迪的研發投入已連續14年超過當年淨利潤，且2024年研發投入是淨利潤的1.35倍。同時，比亞迪的研發投入也遠超同期其他車企，作為對比，吉利集團同期的研發投入為104億元；理想汽車的研發投入為111億元。
若將比亞迪的研發支出均攤到427萬輛車上，單車研發成本約為1.3萬元。相比之下，年銷178.9萬輛的Tesla，其研發投入45.4億美元（合計人民幣343.26億元），單車研發成本超過1.9萬元，這種「以量養技」模式，讓比亞迪在保持低價的同時持續技術迭代。
智能化和電池領域將持續是比亞迪近年來研發投入的重點。同時在主機廠紛紛轉向具身智能賽道的背景下，比亞迪在財報中也指出表示，其目前已針對AI機器人的多個核心零部件及系統整機進行全面佈局。
大手筆融資、理財意欲何為？
「目前是歷史最好的比亞迪」，兩年前的股東大會上，王傳福如是判斷。在2024年財報業績發佈前，比亞迪市值也一度超過寧德時代，登頂深市榜首。儘管已經攬獲402.54億元淨利潤，比亞迪仍然在不斷通過資本市場吸納資金。比亞迪的融資將主要用在技術研發的深化、海外市場的擴張以及資金流動性的補充。 有分析師指，通過融資，比亞迪將能夠有充足的資金賦能海外市場擴張、建廠，以提升本地化生產能力並降低供應鏈成本。
此外，財報顯示，2024年，比亞迪的現金儲備已經達到1549.37億元人民幣，創下歷史新高。花旗的研究報告指，比亞迪有能力在人工智能及機械人發展早期階段「燒錢」，同時亦可開展大規模海外擴張。
3月24日晚間，比亞迪發佈公告稱，比亞迪將使用不超過600億元的自有閑置資金進行委託理財，用於穩健投資。有分析師指，比亞迪此舉或意在保留額外的穩定現金儲備和流動性，以應對汽車行業的週期性風險和未來的競爭。