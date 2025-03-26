《華爾街日報》指解放軍封鎖台灣「五步驟曝光」　短期可能採隔離

《華爾街日報》23日報道，中國大陸對台灣的封鎖計畫已達到前所未有的準備階段，包含美國國防部在內的軍事專家分析，解放軍將首先空襲台灣基礎設施，並且出動軍艦繞台建立封鎖，再利用多種手段全面圍困台灣，阻絕台灣關鍵基礎設施服務和貿易路線。



也報告引述美國戰略與國際問題研究中心（CSIS）高級顧問林洋說，北京現在有能力隨時對台灣實施隔離封鎖。短期來看可能採隔離封鎖，例如要求進入台灣的船隻接受安全檢查，此舉可以對台灣施加壓力，也避免對中國自身的航運造成過多影響。



解放軍新一代兩棲裝甲突擊車運用了自動裝彈機、車長雲台式周視儀、遙控武器站等在內的新設備，發動機功率提升後可達時速40公里。（騰訊網）

報道引述美國、台灣與獨立專家分析指出封鎖方式如下：第一步將是空襲台灣基礎設施，目標包括軍事設施、港口、機場及能源接收站，也就是通常用於處理、儲存和轉運石油、天然氣的設施。台灣96%能源及約70%糧食均仰賴進口，一旦遭到封鎖，將不得不依賴儲備能源，屆時不是屈服於北京，就是面臨斷電。

第二步是戰鬥機、直升機和無人機也將盤旋台灣空域密集飛行。同一時間，世上規模最大的中國海軍也已經開始行動。

第三步是解放軍艦將圍繞台灣巡航，並保持與台灣沿海的距離，以避開岸基反艦飛彈。中共可能在台灣東南方海域部署一支航母打擊群，從這個海域發動殲-15戰機巡邏，以此威脅和威懾美國和其他國家力量。

2024年央視隨艦報道，指中國海軍益陽艦編隊與台軍巡邏艇距離僅約3海浬。（央視新聞截圖）

第四步是為了阻止商業船隻進入，中國潛艇將在台灣主要港口布設水雷，執法艦艇將監控進出通道，並調動貨船和郵輪，將其部署到適當位置封鎖交通。

第五步中國貨船將切斷周邊10多條海底光纖電纜以中斷網路，同時將針對台灣軍事指揮系統和金融系統發動網路攻擊。

短期內北京可能實施隔離可能性更大

除了鎖台之外，北京還有能力實施隔離，透過中國執法機構攔截對台灣運送維生物資的船隻，同時對中國自身的航運路線造成的影響較小。屆時，北京很可能宣布，對所有進入台灣的船隻進行檢查，可能僅會針對台灣最大港口高雄；而不遵守安全檢查的船隻可能會被禁止進入中國。

另外，報道指為了加大對台灣施壓，北京可能也會阻止途經南海的天然氣運輸。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）中國實力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）說：「我認為美國和台灣普遍有共識，只要中國想，今天就能對台灣進行隔離或封鎖。」

林碧瑩及其智庫研究員表示，短期而言，中國採取隔離的可能性比封鎖或入侵更大，此舉將考驗美國及其他國家的回應意願，也可能讓中國由此建立海上新常態。

台退役少將：台灣是孤島 天然氣儲量只有十天

台灣退役少將栗正傑說，台灣一旦被大陸封鎖，能支撐多久，關鍵在於民心撐多久。栗正傑稱，台灣本身就是一個孤島，沒有能源，以現在來看，天然氣的儲存量大概只有10天。

他說，問題不在於軍隊可以撐多久，而是民心可以撐多久，老百姓能忍受幾天這樣子的生活？ 「所有的軍力都來自於民間，如果沒有這種作戰精神，台灣最多就是一個禮拜，這是從民間的反應來看的」。