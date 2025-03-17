解放軍台海軍演　國台辦：對賴清德宣揚台獨、升高對立的堅決懲戒

中國大陸今日（17日）下午透過其外交部例行記者會媒體提問的方式，間接宣布解放軍今天在台海附近開展軍事演習。國台辦發言人陳斌華17日晚間表示，解放軍在台島（指台灣本島）附近展開演習，是對賴清德不斷宣揚「台獨」分裂謬論、升高兩岸對立對抗的堅決懲戒，是對「台獨」分裂勢力謀「獨」挑釁的有力震懾，是對外部勢力干涉滋事的嚴正警告。



台灣軍方偵獲解放軍殲-10等軍機。（台灣軍方）

陳斌華表示，「台獨」與台海和平水火不容。賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，一再鼓吹「互不隸屬」的「新兩國論」，變本加厲限阻兩岸交流交往，強推兩岸「脫鉤斷鏈」，同時加緊勾連外部勢力「賣台乞援」，妄圖「以武謀獨」、「倚外謀獨」。

他抨擊，其（指賴清德）所作所為嚴重挑釁「一個中國原則」，嚴重破壞兩岸關係，不斷把台灣推向兵凶戰危的險境，嚴重威脅台海和平穩定。對此，大陸決不容忍姑息，堅決反制懲戒。

陳斌華又說，正告賴清德當局，膽敢挑釁玩火，只會自取滅亡、粉身碎骨。

台灣軍方今日表示，自上午6時40分起，陸續偵獲解放軍殲-10、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計26架次出海活動，其中20架次逾越中線及其延伸線，進入北、中、西南及東部空域，配合解放軍艦執行「聯合戰備警巡」。