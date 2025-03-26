廣東省人社廳原廳長陳奕威　退休3年後被開除黨籍

撰文：孫聖然
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中央紀委國家監委網站周三（3月26日）通報，據廣東省紀委監委消息，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省人力資源和社會保障廳原黨組副書記、廳長陳奕威嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，決定給予陳奕威開除黨籍處分，並按規定取消其相應退休待遇。

經查，陳奕威喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，履行管黨治黨政治責任不力，自身不廉，管人不嚴；違反中央八項規定精神，違規收受禮金，違規接受宴請；違背組織原則，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；將黨和人民賦予的公權力異化為謀取私利的工具，在項目承攬、企業經營、職務晉升等方面為他人提供幫助，並非法收受巨額財物。

陳奕威。（觀察者網）

陳奕威嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和工作紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經廣東省紀委常委會會議研究並報廣東省委批准，決定給予陳奕威開除黨籍處分；按規定取消其相應退休待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

公開資料顯示，陳奕威1962年4月出生於廣東潮安，廣東省委黨校經濟學專業畢業，在職研究生學歷，碩士學位。1981年7月，陳奕威自韓山師範專科學校畢業後，先後在潮州市總工會、潮州市委辦公室、共青團潮州市委、共青團汕頭市委工作。

1994年10月，陳奕威任汕頭市潮陽市委副書記。1999年3月，任汕頭市南澳縣委書記。2000年9月，當選汕頭市委常委先後兼任南澳縣委書記、秘書長、常務副市長。2008年2月，陳奕威任揭陽代市長，同年4月當選市長。2011年7月，任惠州代市長，翌年1月當選市長。2013年2月，任惠州市委書記。

2018年7月，陳奕威任廣東省人社廳黨組書記、廳長，2022年6月卸任，之後陳奕威消失於公眾視野中，直至2024年7月官宣被查。

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