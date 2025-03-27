全球首宗！中國團隊成功將豬肝臟移植人體　成果獲國際承認

中國研究團隊成功將基因編輯豬肝臟，移植到腦死亡但身體基本機能仍被維持的人體內，移植的肝臟各項生理功能表現良好，將有助於解決移植器官短缺問題。這是全球首宗相關案例，成果論文於英國時間周三（3月26日）在《自然》（Nature）雜誌發表。



本次研究中基因編輯豬肝臟移植示意圖。（研究團隊）

據新華社報道，中國科學院院士竇科峰帶領西京醫院等機構的研究團隊，以一隻經過6處基因編輯的豬為供體，將豬的肝臟移植到一名已腦死亡但身體基本機能仍被維持的人的體內，人類受體自身的肝臟被保留，以此模擬臨床肝衰竭患者的替代支持治療過程。

竇科峰表示，「我們觀察到，移植的經基因編輯的豬肝臟在人體內能夠發揮生理功能，正常分泌膽汁，血供和病理結果均良好，在移植後的10天觀察期內，未見超急性排斥反應，未發現豬內源性逆轉錄病毒在人體傳播的情況。」

這項研究成果於去年3月完成，《自然》雜誌專門舉行再現在線記者會，介紹這是已知的全球首個將基因編輯豬的肝臟移植給腦死亡人類受體的成功案例，研究成果得到國際學術界承認，「這是將動物器官移植給人的一個里程碑」。

供體豬醫用養豬場。（西京醫院官方微信公眾號）

據介紹，這項研究的手術方案先後通過相關的學術委員會、倫理委員會等論證，嚴格按照國家有關規定逐項進行。人類受體為一名重型閉合性顱腦損傷患者，經全力搶救仍腦死亡，患者家屬同意無償參與異種肝移植科學研究，為醫學進步作出貢獻。移植研究在10天後因家屬意願終止。

近年來，在基因編輯等新技術推動下，以豬作為供體的異種器官移植取得較大進展。豬的一些器官與人類器官大小和功能相似，經過基因編輯後可以減少免疫排斥反應等風險。全球醫學界近年已報告了基因編輯豬的心臟、腎臟移植到人體的多宗案例，這些研究將有助於解決可供移植的器官短缺這個世界難題。