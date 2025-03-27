全國政協決定撤銷3名委員資格　包括中央軍委紀委副書記唐勇中將

周三（3月26日），政協第十四屆全國委員會第三十四次主席會議在北京召開，會議審議通過關於撤銷唐勇、黨彥寶、李民吉政協第十四屆全國委員會委員資格的決定，提請全國政協十四屆常委會第十二次會議追認。



唐勇。（財新網）

根據十四屆全國政協委員名單，唐勇是一名軍隊全國政協委員，來自特別邀請人士界別。

唐勇生於1967年，1992年調入南京軍區軍事法院工作，曾任南京軍區軍事法院副院長，2010年任南京軍區軍事法院院長，2015年調到總政治部紀委工作。2016年5月，唐勇任中央軍委紀委派駐北部戰區紀檢組長，約2017年晉升少將，2019年12月任中央軍委政法委員會專職副書記。2023年3月，唐勇任武警部隊副政委，晉升武警中將警銜，同年12月任中央軍委紀律檢查委員會副書記，改授中將軍銜。

在2009年國慶60周年閱兵期間，唐勇擔任武警「雪豹突擊隊」方隊領隊一職。新華社當時報道，「雪豹突擊隊」隸屬武警北京總隊特勤支隊，又稱中國武警特勤大隊，是為防範和打擊恐怖活動而專門組建的反恐特勤大隊。

雪豹突擊隊。（網上圖片）

「雪豹突擊隊」擔負大規模劫持人質事件核心區武力突擊重要任務，自2002年12月組建以來，已先後完成北京奧運會等大型活動安保，以及國家「長城」系列反恐演習、中俄聯合反恐演習等任務。唐勇當時表示，「武警裝甲車方隊是歷次閱兵中第一次亮相。」

另據《人民政協報》消息，2024年9月26日，全國政協副主席兼秘書長王東峰主持召開「全國政協習近平新時代中國特色社會主義思想學習座談小組第十組2024年第三季度第二場學習座談會」，唐勇當時在會上作書面發言。

黨彥寶是寧夏寶豐集團有限公司董事長，來自全國政協中國共產主義青年團和中華全國青年聯合會界別，有寧夏首富之稱。

黨彥寶有寧夏首富之稱。（新華社）

黨彥寶是一名「70後」，出生於寧夏鹽池，最初只是個體戶，依託當地資源販羊絨、賣煤炭、運石油，小有積累。後來他開始經營成品油銷售，做過建材、物流、房地產，最終在煤化工領域找到了歸宿。2005年，年僅32歲的黨彥寶創立寧夏寶豐能源集團股份有限公司，最初經營焦化業務，以焦炭為主要產品，後來延伸至煤化工領域，並找到煤製甲醇、再製烯烴的路，逐漸發展壯大。

在2024胡潤百富榜上，黨彥寶以950億元人民幣的財富排名第27位。在2024胡潤慈善榜上，黨彥寶以6億元人民幣的捐贈額排名第三。

黨彥寶還曾獲得「全國勞動模範」等稱號，2020年被中央表彰為「全國抗擊新冠肺炎疫情先進個人」。2013年至2018年，黨彥寶曾擔任十二屆全國政協委員一職。

李民吉曾任華夏銀行黨委書記、董事長，來自全國政協經濟界別。（搜狐新聞）

李民吉曾任華夏銀行黨委書記、董事長，來自全國政協經濟界別。

公開資料顯示，李民吉於1965年1月出生，正高級經濟師，中國人民大學財政學專業研究生畢業、經濟學碩士，華中科技大學工商管理專業管理學博士。

2025年1月27日，華夏銀行公告董事會收到李民吉的書面辭職報告，他因個人原因辭去該行董事長等相關職務，辭職自1月24日起生效。