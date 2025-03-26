貪逾1億元　湖南省政協原副主席戴道晉受審　當庭認罪悔罪

湖南省政協原黨組副書記、副主席戴道晉受賄、利用影響力受賄一案，周三（3月26日）在珠海市中級人民法院一審公開開庭審理，戴道晉並當庭表示認罪悔罪，法庭宣布擇期宣判。



湖南省政協原黨組副書記、副主席戴道晉受賄、利用影響力受賄案一審公開開庭審理。（央視新聞）

珠海市人民檢察院起訴指控，2000年至2024年，被告戴道晉利用擔任湖南省郴州市委常委、副市長、市長、市委書記，湖南省政府黨組成員、副秘書長、辦公廳主任、秘書長、副省長，湖南省政協黨組成員、副書記、副主席等職務上的便利，為相關單位和個人在企業經營、項目承攬、職務調整晉升等事項上提供幫助，直接或者通過其親屬非法收受財物共計折合人民幣1.07億餘元。

2021年下半年至2023年，戴道晉退休後利用原擔任湖南省副省長，湖南省政協黨組副書記、副主席等職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在項目承攬、工程款結算等事項上謀取不正當利益，直接或者通過其親屬非法收受財物共計折合人民幣366萬餘元。

檢察機關提請以受賄罪、利用影響力受賄罪追究戴道晉的刑事責任。

戴道晉當庭表示認罪悔罪。（央視新聞）

法庭宣布擇期宣判。（央視新聞）

庭審中，檢察機關出示了相關證據，被告戴道晉及其辯護人進行了質證，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，戴道晉進行了最後陳述，並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

公開資料顯示，戴道晉生於1957年2月，湖南漢壽人，1977年12月參加工作，1975年12月加入中國共產黨。湖南大學商學院工商管理專業畢業，在職研究生學歷，工商管理碩士。

2024年1月26日，戴道晉涉嫌嚴重違紀違法被查；2024年7月31日，中央紀委國家監委對戴道晉嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查，並決定給予他開除黨籍等處分；2024年8月20日，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪、利用影響力受賄罪對戴道晉作出逮捕決定。