Deepseek梁文峰首登胡潤全球富豪榜　330億身家超OpenAI CEO逾倍

3月27日，胡潤研究院發布《2025胡潤全球富豪榜》。在AI領域，40歲的DeepSeek創始人梁文鋒和39歲的OpenAI創始人薩姆·奧爾特曼（Sam Altman）分別以330億元和130億元人民幣（下同）的財富首次登上胡潤全球富豪榜。



胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，「梁文鋒持有DeepSeek超80%的股份，如果DeepSeek達到OpenAI如今的一萬億估值，他有望成為中國首富。」值得一提，梁文鋒的財富比Sam Altman的兩倍還多。

梁文峰。（網絡資源圖）

中國人工智慧公司「深度求索」（DeepSeek）在今年春節震驚全球。（Reuters）

公開資料顯示，梁文鋒於1985年出生於廣東省湛江市，從浙江大學研究生畢業後，他於2008年開始研究量化對沖，2015年創立幻方量化公司，此後該公司成為中國量化私募「四巨頭」之一。2023年7月，幻方量化宣布成立大模型公司DeepSeek，正式進軍通用人工智能領域。

憑借著DeepSeek在AI領域的成功，梁文鋒此前就被外界認為很有可能成為全球超級富豪之一。

另據此前報道，字節跳動創始人、42歲的張一鳴，取代了71歲的「瓶裝水大王」鍾睒睒及，成為中國首富；得益於字節跳動因AI業務的勢頭和前景帶來的估值上漲，張一鳴的財富達到4350億元人民幣，增長了76%，即1900億元。騰訊54歲的馬化騰超過了拼多多的黃崢，以3200億元人民幣排名中國前三。