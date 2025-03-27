《湄公河行動》主角原型　前公安部反恐專員涉受賄1.21億當庭認罪

央視報道，福建省福州市中級法院今日（27日）一審公開開庭審理了前公安部反恐專員劉躍進受賄一案。



福建省福州市中級法院一審公開開庭審理了劉躍進受賄一案。（央視）

劉躍進。（網絡圖片）

福州市檢察院起訴指控：1992年至2020年，劉躍進利用擔任天津市公安局塘沽分局副局長，公安部禁毒局局長、黨委委員、部長助理，國家禁毒委員會副主任兼辦公室主任等職務上的便利，為有關單位和個人在企業經營、融資借款等方面提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合人民幣1.21億餘元。檢察機關提請以受賄罪追究劉躍進的刑事責任。

劉躍進當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣佈休庭，擇期宣判。

公開報道顯示，劉躍進曾長期在公安禁毒領域任職，先後出任公安部禁毒局局長、國家禁毒委副主任兼國家禁毒委辦公室主任等職。2015年12月任公安部反恐專員（副部長級）、黨委委員。

內媒《新黃河》報道指，2011年10月，東南亞緬泰邊境的「糯康集團」製造「湄公河10·5案」，殺害「華興號」和「玉興8號」兩艘貨船的13名中國船員，時任公安部禁毒局局長劉躍進出任專案組組長。辦案期間，劉躍進幾次親臨現場，與老撾、緬甸、泰國等湄公河流域周邊國家多次協調磋商。

頭目糯康被抓獲後，為了成功將其引渡回中國，劉躍進專門前往老撾，整日和政府、軍方、警方溝通，最終完成了帶糯康回到中國的重任。2012年11月6日，糯康被判處死刑。

該案後來還被拍成電影《湄公河行動》，由香港導演林超賢執導。電影中張涵予扮演的人物高剛，原型就是劉躍進。2016年9月，電影舉行首映式，劉躍進也曾在現場出席活動。