緬甸詐騙營｜台官方：已助203人返台　惟仍有235人待救援

東南亞詐騙問題備受兩岸民眾關注，在台灣，近年民眾遭拐騙前往緬甸詐騙園區事件屢見不鮮。周五（21日），台灣官方證實，自2022年起已接獲438案通報，目前已協助203名民眾順利返台，但仍有235名待救援民眾，他們分散於緬甸境內不同詐騙園區，當局持續透過相關管道協助。



台灣的外交部亞太司副司長林宏勳介紹，2022年起，該部及駐緬甸代表處接獲零星民眾及家屬通報受困，幕後是有系統的大規模詐騙園區，管理者多來自中國大陸，且園區內有各國人員負責不同詐騙工作，受害者最大宗為中國大陸籍，估計約數千人，此外印尼、越南、印度、斯里蘭卡、日本等國，甚至歐美國籍者亦有。

這些詐騙園區多分布在緬甸與鄰國的邊境，為緬甸中央政府勢力灰色地帶，並由與中央對立的各民族武裝勢力把持，各國使節與民族武裝勢力接觸並不妥適，因此政府持續透過國際NGO、友台僑領協助瞭解台灣民眾在園區情況，並協助脫困者安置及完備移民程序後，核發旅行文件返台。

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27歲台灣火舞表演者謝岳鵬去年耶誕節因應徵海外表演工作前往泰國後，遭騙至緬甸詐騙園區後失聯。（IG＠fire_ghost0820）

1月初，大陸演員王星遭詐騙集團以工作名義先赴泰國再拐到緬甸的詐騙園區，之後在中泰雙方合力營救下順利獲釋。林宏勳表示，王星事件是轉折點，泰國總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）2月6日會晤中共總書記習近平，聲明合作掃蕩詐騙園區。隨後，泰國陸續對園區周遭區域斷水斷電斷網，基礎設施受限下，園區開始移轉至他處，並釋放內部外籍人士，集中由當地武裝力量看守，等候送至泰國後遣返原籍地。

重溫王星案：

不過，林宏勳也透露，因應受害者人數眾多，泰國當局既無力、也不願在泰國境內進行安置，僅願意借道讓各國獲釋人士經泰國美索後直接離境。目前，台灣政府已循此模式，於2月成功協助若干民眾自緬甸妙瓦底（Myawaddy，又譯苗瓦迪）前往泰國湄索（Mae Sot）後，經陸路從泰國曼谷搭機返台。林強調，行動雖遇有阻礙，但當局毫不懈怠，持續透過相關管道協助，也持續與各方密切溝通。