緬甸地震｜雲南震感強烈有人受傷　瑞麗有大廈變瀑布、電線桿倒塌

中國地震台網正式測定，周五（3月28日）下午2時20分，緬甸發生7.9級地震，震源深度30千米。由於震中距離雲南邊境約294公里，導致雲南多地出現明顯震感。有瑞麗居民表示，街上有電線桿倒塌，亦有大廈樓頂的水如瀑布般傾瀉。



雲南瑞麗有大廈樓頂的水如瀑布般傾瀉。（瀟湘晨報）

雲南瑞麗受到嚴重影響。（影片截圖）

據《極目新聞》報道，昆明市民黃先生表示，地震發生時，他正躺在床上看手機，忽然感覺床、桌、房屋都在晃動，意識到可能發生地震了，便急忙往樓下跑，「我走到樓下，已經有不少穿着睡衣和背着包的人出來避險。」

在位於中緬邊境的瑞麗市畹町鎮，有居民稱，震發生時，他坐在電單車上發生劇烈搖晃，街上有電線桿倒塌，目前鎮上正組織緊急避險。

財富廣場附近的民眾驚惶逃跑。(受訪者提供)

瑞麗是中緬邊境上人員、車輛、貨物流量最大的口岸。（網上圖片）

另據《瀟湘晨報》報道，有瑞麗居民表示，自己在私家車上突然發現車在搖，反應過來是地震後，震感愈來愈強。他還傳送一段位於瑞麗市中心的財富廣場的影片顯示，一幢大廈不停向下跌落磚石，樓頂的水如瀑布般傾瀉。

此外，雲南大理、臨滄、保山、麗江、西雙版納等地均有震感，「臨滄房子都在搖」、「第一時間以為是自己低血糖」、「在保山，一中午打王者沒睡，出來樓在晃，以為打王者打昏頭了」、「昆明有震感，我在28樓怕是晃了有20秒，從小到大從來沒有感受過這麽強烈的震感」。

據央廣網從雲南省瑞麗市應急管理局了解到，受地震影響，當地有房屋受損、人員受傷。當地已組織救援人員集結，各項工作正在進行中。