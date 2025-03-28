緬甸地震｜中國地震局啟動應急響應機制　雲南緊急扣停5列車

周五（3月28日）下午2時20分，緬甸發生7.9級地震，震源深度30公里。中國地震局迅速啟動境外地震應急響應機制。另外受地震影響，雲南5列旅客列車緊急扣停，部分在途列車限速80公里。



據「中國地震局」微信公號消息指，中國地震台網測定，14時20分在緬甸（北緯21.85度，東經95.95度）發生7.9級地震，震源深度30公里。震央距中國邊境線最近約294公里，距雲南瑞麗市政府駐地約310公里，距昆明市政府駐地約776公里。14時32分，震央附近發生6.4級餘震。據了解，雲南德宏、臨滄、保山、西雙版納、麗江、大理等地震感強烈，楚雄、昆明等地震感明顯。

雲南瑞麗有大廈樓頂的水如瀑布般傾瀉。（瀟湘晨報）

雲南瑞麗受到嚴重影響。（影片截圖）

財富廣場附近的民眾驚惶逃跑。(受訪者提供)

中國地震局迅速啟動境外地震應急響應機制，視頻連線中國地震台網中心、雲南省地震局、廣西壯族自治區地震局、貴州省地震局，了解震情、災情等情況，組織開展滾動會商研判，調度派出雲南省地震局現場工作隊趕赴瑞麗市協助地方政府開展應急處置工作。

另一方面，地震發生後，為確保旅客列車運行安全，中國鐵路昆明局集團有限公司立即啟動應急響應，有效應對地震影響。一是緊急扣停有明顯震感區段的旅客列車5列。二是對大臨鐵路、大保鐵路、中老鐵路部分在途旅客列車限速80公里運行，立即組織人員和機具檢查線路設備設施，目前鐵路設備暫未發現異常。三是調整運輸組織，在確認線路設備安全的前提下，盡快恢復列車運行秩序。