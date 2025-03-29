四川30歲國企總經理受賄232萬獲刑　曾以借貸偽裝自己「不富裕」

出生於1995年1月的閆科翰，從大學畢業到國企董事長，僅僅用了6年時間，但他卻從年輕有為的培養對象墮落成貪污腐敗分子，一度通過貸款來掩蓋受賄，將自己偽裝成「不富裕」的模樣，最終因受賄罪獲刑四年十個月。周四（3月27日），「廉潔四川」發文披露了閆科翰的貪腐細節，身處鐵窗高牆內的他表示懺悔，並稱無法兌現與女朋友的婚約。



閆科翰1995年1月出生於四川德陽，2017年6月參加工作，曾任成都香城投資集團有限公司投資發展部部長助理、新都區香城新材料公司執行董事兼總經理。

2023年9月，閆科翰因涉嫌嚴重違法，接受新都區監委監察調查；2024年1月，閆科翰因嚴重違反國家法律法規，涉嫌受賄犯罪，被開除公職；2024年5月，閆科翰因犯受賄罪，被依法判處有期徒刑四年十個月，並處罰金人民幣30萬元。

2017年，大學畢業後的閆科翰應聘到成都香城投資集團有限公司工作，初入職場的他憑藉紮實的專業知識和踏實肯幹的工作作風，很快得到公司認可，並被任命為投融資部法務專員，負責公司融資業務的融資方案審核，一些重大項目更是讓他作為評審專家、技術顧問參與決策諮詢。「情商和智商都很在線，年輕能吃苦，腦袋又靈活，領導都很喜歡他」是同事對他最多的評價。

作為一名優秀的大學畢業生，短短3年時間，25歲的閆科翰就完成了從法務專員到政策法務科副科長，再到投融資部副部長的任職經歷。閆科翰27歲時，更是被提拔至香城新材料公司執行董事兼總經理的重要崗位。不過面對動輒上億元的項目和過千萬的利潤，開始讓閆科翰覺得自己收入微薄而又寒酸，心態逐漸失衡。

閆科翰在懺悔書中寫到，「這一路走來都那麽順暢，感覺自己的前途非常光明，內心的驕傲自滿情緒也在增加。」

閆科翰。（廉潔四川）

2017年，某融資公司實際控制人袁某、謝某赴香城公司對接融資業務，閆科翰作為法務專員負責審查雙方框架協議及融資項目協議。袁某等人為了「順利」推進業務，提出按融資總額千分之一（35萬元人民幣）的比例送予好處費，閆科翰自此沉迷權力變現，與商人老闆做起「生意」，在審查雙方框架協議及融資項目協議上大開方便之門，妄想賺得盆滿缽滿。

談到第一次收錢的場景，閆科翰回憶，「我當時正在辦公，融資方來找我，隨後便給了我一個鼓鼓的雙肩包，我的感覺是驚訝，不知道怎麽去應對，稀里糊塗地就拿着了。」第一次「成功經歷」成了閆科翰思想上的潰壩，「後期就不拒絕了，你給我多我也要，給我少我也接，不像剛開始的時候那麽忐忑，後來真是有點麻木了。所以說第一次不能伸手接，這個是很關鍵的。」

利用投融資業務法規審查、融資方案談判等職務便利，閆科翰先後幫助袁某等人實際控制的融資中介機構與香城公司完成了10個融資項目。經查，2017年9月至2020年6月，閆科翰利用職務便利先後11次收受融資中介機構好處費合共232萬元人民幣。

面對巨大的金錢誘惑，閆科翰的慾望日益膨脹，但黨紀國法的嚴厲又讓他心生畏懼。身為法科生的閆科翰為規避風險給自己定了一套「標準」，「收錢只收現金，如果數額大，就分多次收取，而且絕不能存入銀行。」他還借有消費貸，以此來偽裝，展現生活不富裕。

「以前收的錢就像綁在身上的定時炸彈，隨時可能爆炸，每天都生活在擔驚受怕中，生怕組織哪天找上門來。」被查後閆科翰對違法事實供認不諱，在懺悔錄中寫到，「有第一次就會有無數次，如果第一次我就主動拒絕，也許我的人生不會有如此下場，自己一手好牌，卻打得稀爛。」

閆科翰也懺悔到，「我收的這些錢有什麽意義呢？如果沒有踏破紅線，我會一直是父母的驕傲、同事的榜樣。現在卻讓父母活在閒言碎語中，跟女朋友的婚約也無法兌現，真正的人財兩空。我今年才30歲，不敢想以後的路該怎麽走。」