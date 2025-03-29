緬甸地震｜雲南派出首支抵達的國際救援隊　無國界醫生指挑戰重重

緬甸中部昨日（28日）發生7.9級地震，震源深度30公里，並波及周邊國家。北京時間今日（29日）8時35分，中國東航MU9003航班搭載中國救援隊37名隊員及5噸醫療用品、帳篷、毛毯等物資，順利抵達緬甸仰光國際機場，成為中國民航首班抵達緬甸的國際救援航班。不過，有無國界醫生成員向內媒講述了救援工作面臨一系列困難。另外，中國人民對外友好協會就緬甸發生強烈地震事向緬甸－中國友好協會致慰問電，並通過其向受災群眾致以深切同情與誠摯慰問，向遇難者表示沉痛哀悼。



中國人民對外友好協會表示，中緬兩國山水相連，胞波情誼真摯深厚。中國人民始終心繫緬甸朋友的安危與福祉，對災區群眾所受傷害感同身受。在此艱難時刻，中國人民對外友好協會願與緬甸－中國友好協會攜手，傳遞中國人民的支持與溫暖，祈願緬受災群眾早日渡過難關，重建幸福家園，恢復正常生活。

地震發生後，中國東航與應急救災部門緊密聯動，迅速進入緊急備飛狀態。接到運輸任務後，連夜完成了救援航班的調配、機組人員的集結以及救援物資裝載等工作，第一時間架起空中生命通道。

雲南派出首支抵達的國際救援隊。

抵達緬甸仰光後，應急救援隊隨即趕赴救援現場開展工作。

中國雲南救援醫療隊抵達緬甸仰光。

災情發生後，按照中央統籌部署，雲南省委和省政府指揮協調，雲南省外辦會同省應急管理廳、省衛生健康委、東航雲南公司等單位連夜調集物資、組派救援醫療隊緊急馳援緬甸。據央視消息，中國雲南救援醫療隊為首支抵達的國際救援隊。一行37人攜帶全功能生命探測儀、地震預警系統、便攜式衛星、無人機等應急救援物資共112套抵達緬甸仰光。

而目前駐仰光的無國界醫生緬甸項目總管費德麗卡．法蘭科（Federica Franco）向內媒表示，目前救援工作面臨多重挑戰，包括受當地持續衝突影響，部分受災最嚴重地區通訊中斷。此外，包括從仰光到內比都（Naypyidaw）和曼德勒的高速公路等重要道路已經受損，早些時候他們有一個團隊在路上，但他們不得不折返。一些機場也已關閉，因此要抵達急需援助的地區變得格外困難。