近3個月發生逾1.3萬次餘震　專家稱西藏定日地震應力還在調整釋放

西藏自治區日喀則市定日縣，自今年1月7日發生6.8級地震後，截至3月27日10時，合共記錄到餘震1.3萬次。據《封面新聞》報道，有專家表示，連續的餘震可能增加老舊建築倒塌的風險，而當地的地震應力還在調整釋放。



西藏自治區日喀則市定日縣震後場景。（Reuters）

西藏自治區日喀則市定日懸7日上午發生規模6.8大地震，傷亡慘重。（Reuters）

定日縣地震後一直餘震不斷，據記錄，截至3月27日10時，合共記錄到餘震13291次，其中3.0級及以上餘震83次，包括6.0-6.9級地震0次，5.0-5.9級地震1次，4.0-4.9級地震13次，3.0-3.9級地震69次；3.0級以下餘震13208次，包括2.0-2.9級地震960次，2.0級以下地震12248次。

四川大學災後重建與管理學院副教授田兵偉表示，「餘震的監測數據通常來源於國家地震台網和地方的地震監測站，此次餘震由中國地震台網（CENC）和西藏自治區地震局的多個地震台站進行監測，日喀則市現有41個監測台站。」

田兵偉是定日地震災害風險管理專家，今年1月和3月兩次深入重災區的長所鄉、措果鄉和曲洛鄉等鄉鎮調研。田兵偉稱，新發現了3處新增地裂縫。此外，震央措果湖、極震區登麽錯等均出現水位上升的現象，值得進一步研究和關注。

田兵偉還稱，地震對災區農業方面的影響較大，此外，每次餘震都可能對建築物造成額外壓力，特別是對已有損傷的建築，可能導致進一步的結構破壞，對於抗震設計不規範或老舊的建築，連續的餘震也可能增加倒塌的風險，因此當地已將大部分損壞的建築拆除，以減少風險和便於恢覆重建。

1月13日上午9時半，日喀則市定日縣、拉孜縣、定結縣等多地舉行哀悼活動，向地震遇難者默哀。（央視新聞）

1月7日，西藏定日縣發生6.8級地震。（央視新聞）

定日縣的地質構造主要受印度板塊與歐亞板塊碰撞作用形成的喜馬拉雅山脈影響，全球最高峰珠穆朗瑪峰就坐落在定日縣，該地區地殼厚度較大，位於全球三大地震帶之一的「地中海——喜馬拉雅地震帶」上，地震活動頻繁。田兵偉說，「這種複雜的地質構造會導致主震後斷層的持續調整和釋放應力，從而引發大量餘震。」

田兵偉解釋，餘震是地震後地殼應力持續調整的自然現象，其數量和持續時間取決於地震震級、震源深度、地質構造特征、主震後斷層破裂和滑動情況等多個因素，餘震數量眾多且持續時間較長是符合強震活動規律的。「像定日6.8級的強震，餘震活動通常較為頻繁，很有可能持續數月甚至更長時間。」

田兵偉補充，「2008年汶川大地震後，餘震集中分布在一條約300公里的斷裂帶上，清晰勾勒出地下斷層的走向，甚至暴露出一些尚未破裂的隱患區，這些區域未來可能再次發生地震。餘震的數量變化也隱藏着重要信息，即主震後餘震會逐漸減少，減少的速度快慢能反映地下岩石的『愈合能力』。」

此外，餘震的發生機制還能揭示地殼壓力的變化，通過計算主震對周邊斷層造成的壓力變化，可以預測餘震可能集中的區域，但也有少數餘震出現在理論上的安全區，這說明除了壓力傳遞，地下水的流動、深層岩石特性等因素也會影響餘震發生。餘震數據還能幫助應對其他次生的自然災害，實時追蹤餘震位置和強度，可以及時圈定山體滑坡等次生災害高風險區，指導避險和安全規劃。