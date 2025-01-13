西藏多地舉行哀悼活動　悼念定日縣6.8級地震遇難者

1月7日，西藏定日縣發生6.8級地震，126人遇難，約6.15萬人有不同程度受災。

1月13日上午9時半，日喀則市定日縣、拉孜縣、定結縣等多地舉行哀悼活動，向地震遇難者默哀。



1月13日，日喀則市多地舉行哀悼活動，向地震遇難者默哀。西藏定日6.8級地震遇難者悼念儀式在受災最嚴重的長所鄉舉行。參與救援的解放軍和武警官兵、消防救援人員、公安民警、醫護人員、青年志願者及有關企業員工、幹部職工、震區群眾代表數百人，脫帽肅立，向遇難者默哀3分鐘。

1月7日，西藏定日縣發生6.8級地震。（央視新聞）

1月13日上午9時半，日喀則市定日縣、拉孜縣、定結縣等多地舉行哀悼活動，向地震遇難者默哀。（央視新聞）

1月7日上午9時05分，西藏定日縣發生6.8級地震，造成126人遇難，27248戶房屋受損，其中倒塌房屋3612戶。地震波及定日、拉孜、薩迦、薩嘎、定結等5個縣26個鄉鎮206個村（社區），約6.15萬名群眾不同程度受災。

目前，407名群眾成功獲救，4.75萬餘名受災群眾得到妥善安置。當前，西藏正全力統籌好臨時安置和過渡期安置，確保受災群眾溫暖過冬。